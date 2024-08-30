8成醫事人員不知「U=U」定義 疾管署推愛滋友善計畫強化認知

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同發布《醫事人員愛滋認知度調查》。台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，超過八成醫事人員對於愛滋的認知度低，不清楚U=U（測不到病毒等於不具傳染力）的定義。其中了解U=U者中，以年輕醫事人員、醫學生較高。

聯合國目標2030年達到「95-95-95」，為95%感染者知道自己的感染狀態、95%感染者有服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到。我國目前為「91-96-95」，優於全球平均的「86-89-93」。同時聯合國亦有「三零」願景，達到零感染（潛在感染者勇於篩檢）、零歧視、零死亡。

疾管署副署長羅一鈞表示，根據過往民間團體調查，有四分之一的感染者在就醫時曾經遭到拒絕。要達成「三零」最後一哩路就是縮小醫病雙方認知。疾管署今年開始推動友善愛滋醫療環境計畫，先針對18家愛滋指定醫院，會透過「U Café醫護應援活動」透過咖啡車，用一杯咖啡不只溫暖醫事人員的胃，也希望藉此宣導愛滋認知。

洪健清表示，根據調查結果顯示，不論是否有接觸過愛滋感染者，醫事人員普遍具備平權意識，但仍有部分人員在為感染者服務時有疑慮、近2成會在服務時採取額外保護措施。不分科別中，不清楚U=U的醫事人員有85%，但在了解後，大多人都可安心為感染者治療。

台北市聯合醫院昆明防治中心主任王建淳表示，愛滋感染者經驗中，在牙科被拒絕的比例高，因此昆明院區開設專責牙醫門診，只提供感染者看診。避免愛滋感染者心理壓力，難以跟精神科求診，昆明院區打造跟精神科橫向溝通。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，愛滋感染者不是只會看感染科，也是會胃痛等要看其他科別。經過治療的愛滋感染者平均壽命已經跟一般人無異。然而，常見會遇到感染者看病被排在最後一位、額外防護措施，或是變相被拒絕，例如，在最後一刻被以「設備不足」為由取消手術等。