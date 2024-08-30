文物、精品與裝飾藝術 「大美不言」展9月登故宮

同是小船，東西方表現大不同，故宮攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef & Arpels梵克雅寶，將在9月推出「大美不言」特展，今天公布亮點展品，從核舟對比帆船就展現東西方工藝之別。

「大美之言」源自中國思想家莊子名言，意喻大自然蘊含著非凡、無法言喻的美麗事物。國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，「大美不言」典藏精粹特展涵蓋陶瓷、玉石、服飾、雕塑、珠寶與鐘錶等，總數逾260件精品瑰寶，透過故宮與法方聯合策展，匯聚古典及現代美學，展現東西方藝術瑰寶的精湛工藝。

亮點展件其一為故宮所藏「雕橄欖核舟」，是1艘高僅1.6公分、長3.4公分的精緻小船，由清乾隆年間的宮廷工匠陳祖章以果核精心雕刻而成。船艙兩側設有可開闔的推窗，船上刻有船夫、童僕及船客共8人，展現工匠絕妙的微雕技藝。船底刻有蘇軾「後赤壁賦」全文，呼應拉開小窗可見的主人翁蘇軾。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏的微縮模型Varuna，作於1906年，是梵克雅寶首批訂單之一，委託人為當時最現代化帆船「紐約瓦魯納」號（Varunaof New York）的船主希金斯（M. Eugene Higgins）。精美擺飾展現Varuna在波濤洶湧的大海中航行的模樣，船尾還懸掛著美國國旗。

展品還有法國裝飾藝術博物館收藏的「百花香花瓶」，作於1759年，由法國塞弗爾瓷器工廠製成，最初用於展示香氛乾燥花。瓶身兩側開光，以細膩寫實的畫風描繪花卉和風景。瓶身所使用的粉紅色和綠色琺瑯2款顏色，皆以法國塞弗爾製造廠工藝最為精湛而聞名於世。

「大美不言」特展將在9月26日起於故宮北部院區展出至12月29日，2025年1月23日至4月20日則將移師至嘉義故宮南部院區展出。