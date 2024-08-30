奧運轉播付費民調兩種解讀？莊伯仲：真以行動支持只有21.1%

《菱傳媒》8 月 27 日發布體育政策民調，並詢問民眾對於 2024 巴黎奧運的相關看法。其中一題詢問民眾：是否認同本屆奧運轉播，收看需要額外付費？其中，有 57.2% 民眾「認同」額外付費，但「實際」付費者卻只佔整體人數 21.1%，究竟該如何解讀這樣的數字？

2024 巴黎奧運甫落幕，台灣選手的精彩表現，讓全國民眾一同喝采，也讓國內再掀起了一波「奧運潮」。不過，轉播權與付費收看的爭議，也在奧運比賽進行之際浮上檯面。

本屆奧運轉播權，台灣由愛爾達電視（ELTA）花費逾 4 億取得總代理，其中約 8,000 萬經費是由體育署補助。其中，愛爾達將新媒體、傳統媒體的權利，轉授權給中華電信、公華視。但有部分民眾質疑，公視、華視並沒有轉播完整奧運賽事，若要收看還必須額外付費，掀起一波論戰。

《菱傳媒》在 8 月 27 日發布體育政策民調，並詢問民眾對於 2024 巴黎奧運的相關看法。其中一題詢問民眾：是否認同本屆奧運轉播，收看需要額外付費？

民調結果顯示，有 57.2% 民眾「認同」額外付費——看似佔多數，但「實際」付費者，卻只佔了整體人數五分之一（21.1%），究竟這樣的數字應該要如何解讀？

全民查假會社「看懂民調」特別訪問中國文化大學新聞系教授莊伯仲、國立臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇，一同討論「支持奧運付費」的課題，究竟是支持付費說了算？還是實際付費說了算？

認知不和諧：支持付費、但實際上沒付錢？

根據《菱傳媒》民調結果顯示，有 21.1% 民眾支持觀看奧運應額外付費，而且自己有付費收看；有 37.0% 民眾不支持額外付費，而且自己確實也沒額外付錢。

比較有趣的是這兩個選項——37% 認為應額外付費，但實際卻沒有付錢；以及 5.9% 不支持付費，實際上卻付了錢的民眾。

中國文化大學新聞系教授莊伯仲指出，這就是所謂「知行不合一、認知不和諧」的狀況，心中是這樣想，但卻做出了與理念相違背的行為，兩者看下來就會有矛盾的感覺。

莊伯仲以選舉民調的概念來解釋：若今天選後做民調，有 60% 的民眾支持 A 候選人；但最後只有 20% 的民眾表示，最終是投票給 A 候選人。「支持跟投票比的話，當然是投票來得重要」，也就是行動層次。

以選舉投票來說，只有最後的「投票入匭」才真正算數。莊伯仲解釋，這並非詢問性別平權、淨零排放等理念性質，或者一般人難以接近的事務，「因此以消費行為來說，我個人會覺得，比較重要的是有沒有付錢的『行動層次』。」

換句話說，比起心中的理念或者口頭支持，計算實際的行動層面（付錢）會更有意義。莊伯仲表示，如果以悲觀的角度來看，「真的採用行動響應、而且心甘情願付錢的人，也就只有五分之一而已，真正掏腰包的是少數」。

都沒花錢：36.1% 認為應付費、37%反對，兩者差在哪？

在《菱傳媒》的民調題目中，還有許多可以解讀之處。

舉例來說，有 36.1% 民眾是支持付費、但實際沒花錢；以及 37% 民眾反對付費、也沒花錢，這兩種情況實際上都沒有花錢——行動層次相同的情況下，這兩種人的差別之處又在哪裡？

國立臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇提出一種可能：受訪者有可能是跟親友共同觀賞奧運，換句話說，親友已經購買奧運的播放服務，因此他並不需要親自購買。這樣子的樣態，就會在民意調查上呈現「支持付費、觀看付費來源，但自己並沒有實際付錢」的情況，也就是兩種人行為一樣、但認知層次上卻截然不同。

「如果可以再多問一題：『請問您在四年後，願不願意付費收看奧運轉播？』這樣更能夠探查出使用者的付費意願」，劉嘉薇指出，如果使用者始終認為應該付費、但兩屆奧運都沒有購買行為，有可能是他本身對奧運沒興趣；或者主動收看意願不強烈，但跟親友可能「加減看」的情況，有很多種解釋方法。

莊伯仲也表示，除了跟親友合看以外，這背後的原因確實還有很多，像是：自己對奧運不感興趣、收看公視、華視等無線頻道資源等。因此，如果需要深究原因的可能性，就必須再將問卷設計地更加周延，例如：詢問民眾支持付費、但最後沒有付錢的理由是什麼，直接詢問言行不合一的理由。

含淚投票：5.9% 反對付費、但實際卻付了錢？

此外，還有一群人（5.9%）反對收費，但最後是有付錢的民眾，這一塊族群又要如何解釋比較適宜？

「可以類比成選舉中，『含淚投票』的選民」，莊伯仲強調，雖然選人跟消費行為還是有一些差距，但言行不合一的狀況是一樣的，甚至有可能是在付費當道、再加上自己又想看奧運完整比賽時，心不甘情不願地按下購買鍵。

也就是說，若將理念、行為兩者拆開來看，或許某種角度能夠看出受訪者的真正含義。莊伯仲表示，應該也有一部分的民眾，擁有自己有付費觀看，別人也應該付費觀看的心態，才會造成有近 6 成民眾支持付費的情形。另外，在渲染之下，也不排除有部分民眾付錢觀看，但心裡卻不支持付費。

「既然意願上支持付費的有 6 成，那為什麼這次還是引發軒然大波？某一部分代表了，大家對於這件事其實還是在意」，莊伯仲也強調，他所主張的免費收看「未必就是政府全額買單」，背後可以靠廣告營收、電子商務、多元授權來回收成本。

他也認為，雖然中國是專政體制，但「奧運轉播權」依舊是利用商業模式來支撐，這點跟一般國家並無二致。或許這些模式，都可以作為日後政府轉播奧運的依據和參考。

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