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人力短缺逾1年！台鐵產工質疑「用人彈性」 暫停台北站電梯剪收服務

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供

台鐵產業工會日前發出聲明表示，台北車站電梯剪收人力短缺，恐造成旅客逃票。台鐵產工今再發表聲明指出，人力短缺已經持續1年多之久，從最早的5人固定輪值，近期以遇缺不補方式逐步減少人力，今起張貼文宣，台北車站關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。

台鐵產工指出，目前電梯剪收崗位需要至少5位專職人力輪值，才能提供完整服務協助旅客上下樓，同時避免逃票旅客。台鐵高層有錢調薪5萬多元，不願意從硬體設施解決電梯無人看管問題，更不願增人、改善待遇，質疑這是什麼公司化後的「用人彈性」？

台鐵產工表示，台鐵針對人力短缺緊急聘用的3人並非專人專用，在車站人力窘境中需支援其他單位，以致時常因單位之間相互支援而有摩擦，服務台同仁更是常須支援剪收、月台、電梯，導致自己的服務中心變成空城。這種挖東牆補西牆的概念，已然成為常態。

台鐵產工指出，8月12日透過立委洪孟楷召開協調會，會中北區營運處長稱會檢討預算是否足夠增補人力，也要求內部召開人力檢討會議，但結論僅是公司9月可能應徵2位約僱人力，目前的3位約僱在9月底到期後「可能」會續約。

台鐵產工主張，人力問題就是安全問題，也是服務品質問題，不該用「可能」2字敷衍，而是開誠布公告知員工，是要一次性補足台北站所需人力，或是在人力尚未補足前，聘請短期人力協助。

台鐵產工表示，台鐵各級車站都在面臨人力短缺，卻一直壓低用人預算，堅決不聘用人力，只好協助員工「自力救濟」，以關閉電梯剪收崗位行動告訴旅客，不是台鐵員工不認真不努力，是台鐵高層不願意花錢用人提升服務、確保營運運輸穩定運作，將繼續張貼文宣，直到台鐵公司補足人力為止。

台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產業工會張貼文宣，並關閉電梯剪收崗位，直到台鐵公司補足人力為止。圖／台鐵產業工會提供

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