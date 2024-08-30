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4成民眾未接受篩檢 衛福部有信心提前消除C肝？專家獻策

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，台灣已找出約87%的C型肝炎患者，且98%已接受治療，希望在明年前，努力找出潛在C肝病人。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源表示，台灣已找出約87%的C型肝炎患者，且98%已接受治療，希望在明年前，努力找出潛在C肝病人。記者林琮恩／攝影

衛福部喊出要在2025年超前世界衛生組織消除C肝。不過，至今符合國健署成人健檢C肝篩檢的45至79歲民眾，僅612萬人接受篩檢，比率為58%，仍有逾4成民眾尚未受檢。台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，政府雖積極宣導C肝消除政策，但建議必須分析尚未接受篩檢的民眾是否有城鄉差距，鎖定族群進行篩檢

朱益宏表示，政府雖花費心力要找出潛在C肝病人，但畢竟篩檢必須經過抽血，屬醫療行為，必須要病人本身有意願，才會出來篩檢，所以隨篩檢人數上升，會逐漸遇到瓶頸、侷限，建議國健署對已經接受篩檢的病人群進行分析，了解受檢者分布是否存在城鄉差距，若因民眾居住偏遠地區，獲取資訊不夠快速，地區醫院、在地衛生所、基層診所，應共同努力，增加民眾受檢意願。

C肝篩檢進入最後一哩路，如何找出還未受檢的民眾是關鍵。台灣健康醫院學會理事長林名男表示，國家癌症防治計畫、健康醫院學會相關指標、地方衛生局考核機制等，均把C肝列為重點項目，各醫院也各出奇招，推動外展C肝篩檢，把篩檢服務送至病人手中；自己服務的大林慈濟醫院，透過系統設定，民眾就醫時，若符合成人健檢C肝篩檢資格，但尚未受檢者，直接由各科別醫師協助安排檢查。

林名男表示，為增加C肝篩檢率，各界必須卯足全力，大林慈濟醫院針對尚未篩檢的醫護人員進行盤點，要求盡快受檢，預計今年底前篩檢完畢，希望藉此貢獻篩檢比率。

衛福部長邱泰源表示，台灣已找出約87%的C型肝炎患者，且98%已接受治療，希望在明年前，努力找出潛在C肝病人；衛福部有信心達到世衛組織C肝消除目標，正準備向世衛組織申請C肝消除認證，將於今年底邀請國內外專家，評估我國消除C型肝炎進展，展現台灣消除C型肝炎的決心。

國健署長吳昭軍表示，截至今年3月數據，衛福部已找出全台87%C肝患者，距離世衛組織的90％目標差距僅剩3%；找出的C肝患者，台灣有98％接受治療，已經超過世衛組織的80%目標，且這經過重新計算，只算抗病毒藥物（DAA）治療，接受干擾素治療者不算在內，「對國內C肝篩檢有信心，不用等到明年底，預計今年底、明年初就能達標。」

C肝 肝炎 衛生所 衛福部

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