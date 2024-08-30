快訊

任民眾黨緊急應變召集人 黃國昌：現不存在代理主席問題

腸病毒最危險！醫師籲自主防範 避免開學成病毒交流處

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今天開學日，醫師提醒，目前腸病毒流行，小朋友到校應著勤洗手、佩戴口罩。記者林佳彣／攝影
今天開學日，醫師提醒，目前腸病毒流行，小朋友到校應著勤洗手、佩戴口罩。記者林佳彣／攝影

國中、小學今天開學，然而不少傳染病仍在流行。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，目前最重要的是腸病毒，臨床就診增加快速，比以前開學後才增加反常，呼籲小朋友到校注意洗手、戴口罩等防護措施。

現在多個病毒都在流行，腸病毒、流感、諾羅等。黃高彬說，目前最嚴峻的是腸病毒，近兩周個案增加迅速，以往是開學後會有一波流行，但現在還沒有9月，就已經有迅速個案增加。他提醒，若小朋友感染腸病毒長水泡，並不要過度擔憂，仍應該確實清潔，不要為了泡水怕破掉還不清潔。

根據疾管署統計，腸病毒就診人次連2周上升，目前社區流行以克沙奇A10型為主，預期高峰落在9月下旬，今年暑假沒有跟先前般脫離流行期，今年疫情觸底後直接反升，推估是8月暑期班導致傳播風險增加。

黃高彬表示，目前夏季流感已經進入尾聲，但是開學後，校園中有來自不同家庭的小朋友，提醒還是可以盡量佩戴口罩，不一定是防止新冠病毒，也可以預防其他病毒。特別是比較小的學童，如幼稚園中班、大班等，若是沒有自主防護，學校容易成為交流病毒場所。

黃高彬提醒，隨著夏季過後，民眾也要小心諾羅病毒，特別是吃海鮮容易感染腸胃型感冒，應該避免生食海鮮。通常症狀為嘔吐、肚子痛等，少數也會有發燒、全身痠痛等，也會伴隨呼吸道症狀。開學時學童應該自主佩戴口罩、勤洗手。

口罩 朋友 疾管署 腸病毒

延伸閱讀

今開學「第一堂課」 雲林國中斷電不停課

桃衛生局、長庚監測開學日前腸病毒升 流感黴漿菌仍高

南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

東京爆24年來首例痢疾食物中毒 感染科醫師：可能和1物質有關

相關新聞

人力短缺逾1年！台鐵產工質疑「用人彈性」 暫停台北站電梯剪收服務

台鐵產業工會日前發出聲明表示，台北車站的電梯剪收人力短缺，恐造成旅客逃票。台鐵產工今再發表聲明指出，人力短缺已經持續1年...

對流雲系發展旺盛 11縣市發布大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象署發布大雨特報，今天台中、南投、台南以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機...

中秋節近了！水果行教挑選文旦3秘訣「香甜水分多」 1動作甜度更高

中秋節是華人三大節慶之一，除了月餅之外，柚子中的文旦是最應景的水果。《臺北農產》請了水果行老闆娘來教大家選文旦的訣竅，只要記住三步驟，就可以買到香甜好吃的文旦了。

國慶焰火9月13日試放3分鐘 雲林縣力邀江蕙盼國慶日到雲林高歌

2024國慶焰火將在雲林施放，並將於9月13日晚上試放，原預計試放5至10分鐘，縣長張麗善表示，為避免壓縮國慶當天的焰火...

健檢全紅字 他奮發減肥7公斤 再次檢查仍不及格原因曝

一名32歲男性上班族接受健康檢查，報告出爐BMI值、三酸甘油脂與膽固醇都超標，開始積極運動，並減少精緻澱粉的攝取，但是年...

嗑2個月餅、烤肉配啤酒提早迎中秋 65歲男飆血糖視茫茫送急診

中秋節快到了，不少民眾提早歡慶佳節，台中65歲王姓糖尿病男病患平時服藥、配合飲食節制，控制良好，近日因遠嫁美國的女兒舉家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。