腸病毒最危險！醫師籲自主防範 避免開學成病毒交流處

國中、小學今天開學，然而不少傳染病仍在流行。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，目前最重要的是腸病毒，臨床就診增加快速，比以前開學後才增加反常，呼籲小朋友到校注意洗手、戴口罩等防護措施。

現在多個病毒都在流行，腸病毒、流感、諾羅等。黃高彬說，目前最嚴峻的是腸病毒，近兩周個案增加迅速，以往是開學後會有一波流行，但現在還沒有9月，就已經有迅速個案增加。他提醒，若小朋友感染腸病毒長水泡，並不要過度擔憂，仍應該確實清潔，不要為了泡水怕破掉還不清潔。

根據疾管署統計，腸病毒就診人次連2周上升，目前社區流行以克沙奇A10型為主，預期高峰落在9月下旬，今年暑假沒有跟先前般脫離流行期，今年疫情觸底後直接反升，推估是8月暑期班導致傳播風險增加。

黃高彬表示，目前夏季流感已經進入尾聲，但是開學後，校園中有來自不同家庭的小朋友，提醒還是可以盡量佩戴口罩，不一定是防止新冠病毒，也可以預防其他病毒。特別是比較小的學童，如幼稚園中班、大班等，若是沒有自主防護，學校容易成為交流病毒場所。

黃高彬提醒，隨著夏季過後，民眾也要小心諾羅病毒，特別是吃海鮮容易感染腸胃型感冒，應該避免生食海鮮。通常症狀為嘔吐、肚子痛等，少數也會有發燒、全身痠痛等，也會伴隨呼吸道症狀。開學時學童應該自主佩戴口罩、勤洗手。