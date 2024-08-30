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文博會周末展期 加開大眾交通工具迎人流

中央社／ 台北30日電

2024台灣文博會主展場開幕以來已累積5萬人次，明天起迎接周末展期，文化部台南市政府召開緊急應變會議，公布加開台鐵、公車等多項交通措施，期望讓民眾順利進場。

文博會主展場大台南會展中心文化策展及商展在26日開幕，文化部今天透過新聞稿公布統計數字，頭2天專業買家日吸引1.5萬買家進場，28日及29日開放一般民眾參觀，皆突破2萬人次進場，甚至28日當天早上還未開門前，大台南會展中心門口就已出現排隊人龍。

為迎接周末及倒數最後2天展期，文化部除在交通上協調台南市政府協助交通管制及加開臨時停車場，也與台南市政府召開緊急應變會議，今天起開始加開台鐵沙崙線6車次、高鐵接駁H31及市區公車62路機動增加班次，鼓勵民眾多加利用大眾交通工具。今天及31日文博會活動會場也特別開放至晚上8時。

考量戶外排隊狀況，現場另加裝遮陽棚架。文化部表示，因應大台南會展中心的人流上限及參觀品質與安全，必須進行人流控管。觀察近日排隊狀況，參觀民眾相當配合，許多人氣IP攤位安排每日限定商品限量購買及分批進場機制，讓參觀民眾都有機會購買到喜愛的商品。

2024文博會在戶外也特別安排高空走繩、藝術家、戶外馬戲等演出，以及持續進行輪播的裸視3D動畫。文化部表示，大台南會展中心的戶外高牆上，有5座LED串聯播映文博會主視覺及53組人氣IP角色，還有台南市美術館展覽「我們從河而來：流域千年，文化共筆」中的白鹿神獸IP。

2024文博會將於台南展出至9月1日。

台南 台鐵 文化部

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