挺花東振興 華航贈會員機票、華信推旅遊優惠

中華航空支持花東觀光振興，今天宣布贈送每名晶鑽會員2張華信航空花東航線來回機票，而華信航空也宣布多項旅遊優惠案。

華航發布新聞稿，支持花東觀光旅遊振興，今年規劃致贈每名晶鑽會員2張華信航空花東航線來回機票，可依喜好自由選擇搭乘台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮。

華航支持在地小農，特別與「台灣好農」合作，長程航線豪華商務艙Sky Lounge挑選來自台灣各地的優質小農點心上機。

華航說，今年4月花蓮大地震對當地農產品造成衝擊，華航將花蓮特產的「忘憂五行酥」登上國際航班，以花蓮赤科山的「無硫金針」搭配枸杞、南瓜子、黑芝麻、杏仁共5種天然健康的食材烘烤製成，讓來自世界各地的旅客感受東台灣的風味。

華信航空發布新聞稿，推出華信假期晶鑽會員優惠專區，提供各式多元的旅遊配套優惠，同時推出多項花東旅遊優惠專案，其中為鼓勵學生搭機到花東旅遊或開學註冊，年滿12歲以上的學生族群可享華信航空「花東學生優惠機票」，可於華信網站或APP購買台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮學生優惠機票，單程機票僅須新台幣1488元，約57折到59折。

華信航空也推出華信假期挺花東專案，結合台北-台東來回機票與一晚住宿，每人只要3699元起。華信航空說，這項專案每房可享觀光署最高1000元折扣，並可使用華信假期加碼補助方案，最高每房折扣達2000元。

另外，華信航空為讓旅客輕鬆自駕遊花東，旅客可憑登機證獨享華信旅客專屬中租租車優惠，線上預訂租車享平日6折、假日65折的超值優惠，並可再享有延後1小時還車，讓旅客恣意漫遊花東美景。