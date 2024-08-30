健檢全紅字 他奮發減肥7公斤 再次檢查仍不及格原因曝

一名32歲男性上班族接受健康檢查，報告出爐BMI值、三酸甘油脂與膽固醇都超標，開始積極運動，並減少精緻澱粉的攝取，但是年減7公斤後，再次檢查，三酸甘油脂與膽固醇仍是紅字，醫師一盤查發現，原來是男子「高油脂紅肉」吃太多，調整蛋白質來源後，順利在3個月內恢復至正常指標。

減重專科暨家醫科醫師許芷瑜表示，一位32歲男性上班族，在員工健康檢查中發現BMI、三酸甘油脂與膽固醇都超標，擔心增加心血管疾病與中風機率，於是開始在網路上搜尋減重資訊，發現許多建議都提倡減少碳水化合物攝取、增加蛋白質攝取量，所以開始戒掉麵包，改以豬肉、牛肉等做為主食，並開始上健身房跑步。

這位民眾經過1年的努力後，從86公斤減至79公斤，BMI也從輕度肥胖降至過重，但三酸甘油脂依然處於超過180的狀態，超出150mg/dl的標準值；低密度脂蛋白膽固醇也偏高，卡在150至160之間，超出「小於130mg/dl」的標準值，讓他相當困惑。

在詳細了解患者的飲食習慣後，許芷瑜建議患者應該多元化蛋白質的攝取，將紅肉與海鮮、白肉和植物性蛋白交替食用，因為紅肉雖富含鐵、鋅、維生素B12等礦物質，但飽和脂肪和低密度脂蛋白膽固醇含量也相對較高，過量攝取可能會提高三酸甘油脂和低密度脂蛋白膽固醇濃度。

許芷瑜進一步指出，植物性蛋白質的吸收雖然較慢，但富含膳食纖維與抗氧化的植化素，不飽和脂肪酸含量也較高，經過調整蛋白質來源，這名患者的三酸甘油脂與膽固醇指標，在3個月內都恢復到正常值。

另外，近幾年植物性飲食，植物蛋白質風行，但許多民眾對豆類分類依然存有誤解，許芷瑜說，最常見的誤區就是把經常拿來做成甜點的紅豆、綠豆視為蔬菜豆，但其實這兩種豆類與花豆、皇帝豆與豌豆仁皆屬於「澱粉豆」；四季豆和扁豆才是「蔬菜豆」；最常見的「蛋白質豆」其實是黃豆、毛豆。