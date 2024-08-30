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國慶焰火9月13日試放3分鐘 雲林縣力邀江蕙盼國慶日到雲林高歌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2024國慶焰火將在雲林施放，並將於9月13日晚上試放，原預計試放5至10分鐘，縣長張麗善表示，為避免壓縮國慶當天的焰火規模，將比照往年試放3分鐘。記者陳雅玲／攝影
2024國慶焰火將在雲林施放，並將於9月13日晚上試放，原預計試放5至10分鐘，縣長張麗善表示，為避免壓縮國慶當天的焰火規模，將比照往年試放3分鐘。記者陳雅玲／攝影

2024國慶焰火將在雲林施放，並將於9月13日晚上試放，原預計試放5至10分鐘，縣長張麗善表示，為避免壓縮國慶當天的焰火規模，將比照往年試放3分鐘，另，金曲歌后江蕙將在國慶晚會在台北大巨蛋復出開唱，雲林縣府也極力邀請江蕙到雲林高歌一曲。

國慶焰火將於9月13日晚上8時在雲林虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，原預計施放5至10分鐘，張麗善今證實當天將試放3分鐘，她表示，焰火試放是為讓大家知道在哪個地點、角度的觀看點較佳，及落焰點位置，往年試放都是3到5分鐘，為避免壓縮到國慶焰火當天的規模跟精彩度，今年將試放3分鐘。

張麗善說，大家看到江蕙將在國慶晚會在台北大巨蛋復出，都非常振奮，縣府正在努力，希望江蕙不辭勞苦，願意到雲林高歌一曲。

受到國慶焰火施放影響，雲林高鐵站周邊國慶當天下午2時至凌晨零時將進行交通管制，及調撥車道，交通工務局盤點，高鐵站周邊18條公車路線中，有14條路線受到影響，將改道，其中201高鐵快捷線下午2時後不停台大醫院虎尾分院、持法媽祖宮，當天台大醫院虎尾分院站牌將改至清雲路側。

交通工務局因應大批遊客湧入，規畫7處公有停車場，提供近9千格汽車停車位、6千格機車停車位，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，當天下午2時後將有西螺、斗六、斗南、北港四條接駁路線，共170輛接駁車，以每10至15分鐘1班接駁，確切接駁及公車路線、站點，將待審查通過後公布。

國慶焰火 雲林 高鐵

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