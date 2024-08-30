嗑2個月餅、烤肉配啤酒提早迎中秋 65歲男飆血糖視茫茫送急診

中秋節快到了，不少民眾提早歡慶佳節，台中65歲王姓糖尿病男病患平時服藥、配合飲食節制，控制良好，近日因遠嫁美國的女兒舉家返台探親，開心吃烤肉配啤酒，還忍不住吃了最愛的2顆蛋黃酥跟綠豆椪，沒想到隔天視茫茫，連忙掛急診。

醫師檢查發現，他的血糖飆高到380mg/dl，約為正常值近4倍，三酸甘油酯也超過1500mg/dl，緊急收住院治療，經注射胰島素與口服藥物治療，一周後康復出院。

衛福部台中醫院新陳代謝科醫師林建良說，王男雖有10年的第二型糖尿病病史，但自律甚嚴，除了定期服用降糖藥物，飲食也配合醫師叮嚀相當節制。上周因女兒一家人團聚太開心，不知不覺吃了蛋黃酥和綠豆椪，還跟女婿爽喝啤酒配烤肉，沒想到隔天口乾舌燥、疲勞無力，視力模糊的症狀，嚇得他到醫院掛急診。

林建良指出，月餅跟烤肉是中秋應景美食，其中月餅因屬於高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多糖分後會導致血糖急劇上升；另烤肉高脂肪、高鹽，多食易增加血脂，讓糖尿病患者血糖控制困難，增加心血管健康風險。

林建良提醒，民眾可以選擇低糖月餅，烤肉時可搭配低鹽醬料、攝取高纖維質的蔬菜並控制食量；另糖友可選擇專為糖尿病患者設計的無糖月餅、適度運動、隨時監測血糖，如大吃大喝後突然出現如口渴、疲勞和視力模糊等症狀應該立即就醫，避免因血糖急速飆高併發糖尿病高血糖高滲透壓危證（HHS）或中風、心肌梗塞等疾病風險。