開學日家長注意 2現象＝書包太重 當心孩子肩頸背痛
今天是中小學開學日，學生們領到新課本，再加上文具等用品，書包重量是一大挑戰。復健科醫師指出，從開學前幾天就開始，有學生因為脊椎側彎、駝背等問題就醫，提醒書包背太重，可能會導致出現「烏龜頸」、「挺肚子」等現象，會導致肩頸痛、背痛等。
嘉義長庚醫院復健科助理教授級主治醫師許宏志說，當背肌力量不夠，容易產生頭部往前傾的「烏龜頸」，會增加頸部和腰部壓力，進而導致疼痛，如要自我檢測，可以觀察耳垂跟肩膀鉛垂線距離差幾個指幅，差越多指幅的話，頸椎和腰椎壓力愈大，可以透過一些運動讓脖子往後收。
背書包的方式也會有影響，許宏志說，書包要適量貼在肩胛骨，背帶不能太鬆，否則書包傾斜、離肩胛骨太遠的話，往後拉的力量會比較大，導致頸痛、背痛，如果要觀察是否背太重，可能會以「烏龜頸」、「挺肚子」等代償機制表現。
書包選購上，許宏志表示，拉桿書包會比較好，但太重也不行，拉太重就會聳肩膀，一般來講建議5至7公斤以內較好，不過每個小朋友負重能力不同，主要還是觀察有沒有出現烏龜頸和挺肚子等代償現象；側背書包或者成人斜背小包，因為只有單側受力，反而容易導致單邊肩膀抬高，出現疼痛的狀況，建議可以交錯背，例如上學背一側、放學背另外一側。
許宏志提到，最近這幾天就非常忙碌，有些學生在開學前就會來就醫，不少有脊椎側彎，或者肩胛骨突起的「翼狀肩」、駝背、高低肩等困擾。
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