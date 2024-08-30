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嬰兒頻吐奶藏健康危機 醫提醒有風險症狀快就醫

中央社／ 台北30日電

嬰兒常見一喝奶就吐奶，但家長千萬不要視為理所當然，醫師提醒，如果持續性噴射狀嘔吐、夜間吐奶等症狀，且腹部顯著鼓脹，可能得了「嬰兒肥厚性幽門狹窄症」，快就醫。

1名剛滿月的男嬰因溢吐奶超過一週就醫，經診斷是罹患嬰兒肥厚性幽門狹窄症，而男嬰也反覆溢吐奶導致嚴重的電解質不平衡與代謝性鹼血症，引發心肺功能抑制，經台北醫學大學附設醫院團隊緊急手術後脫離險境。

收治的北醫附醫兒科部醫師簡睦旼今天透過新聞稿指出，嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要是影響嬰兒胃部出口（幽門）的疾病，因幽門的肌肉異常增厚，導致食物無法順利進入小腸，反覆出現溢吐奶。

就台灣來說，簡睦旼表示，每1000名嬰兒中約有0.49名罹病，以112年新生兒13.5萬人推估，嬰兒肥厚性幽門狹窄症的患者可能超過60人，男嬰比例高於女嬰。

簡睦旼說明，嬰幼兒溢吐奶是成長過程常見情形，研究發現，80%嬰兒溢吐奶發生在下食道括約肌自發性放鬆時，當胃部裝滿奶水或食物會誘發自發性放鬆；尖峰期約是嬰兒4個月大時，41至67%的健康4個月嬰兒，每天至少溢奶一次，6個月大時會明顯減少，12至14個月時仍有溢吐奶的比例降至5%以下。

至於嬰兒肥厚性幽門狹窄症造成的溢吐奶，簡睦旼解釋，嬰兒肥厚性幽門狹窄症一般從嬰兒3週大左右開始，有些是出生後第1週即出現症狀，有些則晚至5個月大時出現。

嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要症狀是非膽汁性嘔吐，嘔吐物中沒有黃綠色的膽汁，通常在餵奶後立即發生，值得注意的是，即使嘔吐之後，嬰兒可能想要繼續吃奶，表現得很餓。

另外，簡睦旼提醒，嬰兒體重可能增加緩慢，甚至下降，這些都是家長可以觀察的重點；無論是否為膽汁性嘔吐，若出現持續性噴射狀嘔吐、夜間吐等症狀，腹部顯著鼓脹，務必盡速就醫。

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