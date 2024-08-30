越南台東往返包機直航30日首航 10月再追加4架次

越南－台東包機直航今天啟動，往返班次皆客滿，台東縣政府特別準備禮物送給首批直航的越南觀光客。縣府表示，因首航客滿，10月底還會追加往返4架次。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後又碰上0403花蓮強震，重創觀光，台東縣政府積極爭取海外遊客及海外包機直航台東。在交通部協助下，首架包機從越南河內起飛，今天上午11時許載運229名越南籍遊客抵達台東。同班機停留片刻後載著230名台灣旅客到越南。

台東縣政府今天上午在豐年機場以原住民歌舞歡迎首批直航越南旅客，並準備甜點、茶葉等禮物贈送，接下來將安排文化之旅，感受原住民傳統技藝與祭典，享受知本溫泉、漫遊蔚藍海岸以及品嚐釋迦的香甜。

越南遊客走進機場大廳看到熱情的迎接，驚訝不已。阮氏遊客表示，在越南曾看到台東景點相關廣告，發現越南與台東的氣候類似，很開心有機會來到台東，聽說台東是台灣空氣品質最好的城市，下機後呼吸到這裡的空氣，真的很棒，更期待看到美麗的台東風光及藍海，希望透過這次旅遊，不僅能品嚐台灣的在地美食，更能體驗台東在地文化。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正在機場迎接遊客，他接受媒體聯訪表示，今年辦理「越南河內－台東」直飛班機，今天首航客滿，10月還會追加往返4架次，後續將推動更多不同國家包機直航，努力拓展國際知名度，讓台東美景離世界更近。

卜敏正表示，台東以乾淨的空氣、原始的自然環境、獨特的美食和原住民文化著稱，吸引國內外遊客前來探訪。從三仙台、綠島到太麻里金針山，台東提供多樣的戶外活動選擇，如衝浪、海底溫泉、登山和騎行，並結合飛魚料理、池上便當等當地美食，成為理想的旅遊勝地。