中秋節近了！水果行教挑選文旦3秘訣「香甜水分多」 1動作甜度更高

中秋節是華人三大節慶之一，除了月餅之外，柚子中的文旦是最應景的水果。《臺北農產》請了水果行老闆娘來教大家選文旦的訣竅，只要記住三步驟，就可以買到香甜好吃的文旦了。

《臺北農產》日前在官方臉書介紹中秋節必備水果「柚子」，表示除了有「祐子」、「有子」的象徵涵義外，也有團圓之意，而市面上最常見的品種就是「文旦」，因此請了濱江市場嘉宏水果行的老闆娘玉蘭姨，來教大家如何挑選又香又甜的文旦。

玉蘭姨說挑選文旦有三個訣竅，分別是重量、外觀、香氣。重量就是要選重一點的文旦，因為水分飽滿，果肉也更豐富；外觀就是選皮色光滑、均勻泛黃的文旦，成熟度最佳；至於香氣就是要聞看看，有淡淡的清香才最好。

另外，文旦最美好的風味就是在「辭水」後，若柚子剛買回來要記得放在陰涼通風處一星期以上，等文旦柚的表皮微縮，多餘水分蒸發並消散，此時果肉甜度高，就是文旦最佳賞味時期。