快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

中秋節近了！水果行教挑選文旦3秘訣「香甜水分多」 1動作甜度更高

聯合新聞網／ 綜合報導
每到中秋節，文旦是最應景的水果。圖／聯合報系資料照片
每到中秋節，文旦是最應景的水果。圖／聯合報系資料照片

中秋節是華人三大節慶之一，除了月餅之外，柚子中的文旦是最應景的水果。《臺北農產》請了水果行老闆娘來教大家選文旦的訣竅，只要記住三步驟，就可以買到香甜好吃的文旦了。

臺北農產》日前在官方臉書介紹中秋節必備水果「柚子」，表示除了有「祐子」、「有子」的象徵涵義外，也有團圓之意，而市面上最常見的品種就是「文旦」，因此請了濱江市場嘉宏水果行的老闆娘玉蘭姨，來教大家如何挑選又香又甜的文旦。

玉蘭姨說挑選文旦有三個訣竅，分別是重量外觀香氣。重量就是要選重一點的文旦，因為水分飽滿，果肉也更豐富；外觀就是選皮色光滑、均勻泛黃的文旦，成熟度最佳；至於香氣就是要聞看看，有淡淡的清香才最好。

另外，文旦最美好的風味就是在「辭水」後，若柚子剛買回來要記得放在陰涼通風處一星期以上，等文旦柚的表皮微縮，多餘水分蒸發並消散，此時果肉甜度高，就是文旦最佳賞味時期。

中秋節 文旦 柚子

延伸閱讀

桌球／「柚子同學」高承睿代言台灣柚超可愛 網：農業部很會

中秋節必吃王品燒肉！99元起爽吃海陸雙饗 、加碼A5和牛超划算

斗六精品文旦今品鑑 67名果農爭奪冠軍

中秋節烤肉退流行？他懷念小時候連烤好幾天 網揭現實：早轉移陣地

相關新聞

午後對流發展旺盛 3縣市大雷雨狂轟1小時

午後對流發展旺盛，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，彰化縣、台中市、南投縣預計持續至15時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河...

國慶焰火9月13日試放3分鐘 雲林縣力邀江蕙盼國慶日到雲林高歌

2024國慶焰火將在雲林施放，並將於9月13日晚上試放，原預計試放5至10分鐘，縣長張麗善表示，為避免壓縮國慶當天的焰火...

蔣萬安、侯友宜宣布啟用Youbike2.0E 續航力達100公里

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午宣布雙北啟用Youbike2.0E，因電動輔助能更輕鬆的騎乘，將讓市民有更便利的運輸工...

影／越捷空巴A321首降台東豐年機場 空側道面工程通過考驗

台東豐年機場「空側道面改善工程」去年完工後，今天迎來首批從越南河內直飛台東的國際航空包機，越捷航空1架空巴A321順利降...

北市衛局抽驗市售食品塑化劑含量 這兩款魚油、蜂膠超標

北市衛生局把關民眾食品衛生安全，6月到賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，包含10件膠囊或錠狀...

補破網 地震國家警報9月改制 提前2、3秒預警、避免漏報

0403花蓮地震規模達7.2，全台有感，但不少民眾第一時間未收到地震國家災防警報，引發爭議。中央氣象署宣布， 9月1日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。