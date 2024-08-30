新任交長陳世凱「牽手」 曾是長榮空服、高鐵列車長

即將在下周一(9/2)接任交通部長的行政院發言人陳世凱，遭外界批評並無太多交通學經歷，但有鐵道迷發現，陳世凱的「牽手」李昱芬過去曾擔任過長榮空服、高鐵列車長，還因為亮眼外型、甜美笑容曾當選高鐵微笑大使，更曾登上高鐵公司2014年月曆的1月主角。

高鐵公司2014年發行月曆，首度有工作人員入境，其中擔綱1月份主角的李昱芬，就是未來準交長陳世凱的夫人。當時李昱芬是高鐵列車長，已在高鐵公司工作5年多，而轉職到高鐵工作前，她則在長榮航空擔任空服。

畢業於淡江法語系畢業，通曉英、法語的李昱芬，外型亮眼出色，笑容也非常甜美。不過據了解，她在2014年拍完高鐵月曆對外亮相後沒多久就懷孕生子，後來再度登上媒體報導，則是她在2015年生產沒多久後，就替當時競選立委的陳世凱到傳統式拜票掃街。