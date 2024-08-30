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國圖推廣漢學有成 歐洲漢學雙年會展現學術能量

中央社／ 台北30日電

歐洲漢學學會8月27至30日期間在愛沙尼亞塔林大學舉行雙年會，國家圖書館在會中展出漢學及台灣研究相關出版品235冊，展現豐沛的學術能量。

根據國家圖書館發布新聞稿，國家圖書館漢學研究中心為擴大台灣學術影響力，推展台灣研究成果，本次雙年展特別與蔣經國學術交流基金會共同規劃書展，加上台大出版中心提供圖書，展示台灣近3年來漢學與台灣研究相關優質出版品。

新聞稿指出，參展圖書於會議結束後，全數捐贈塔林大學，贈書儀式於當地時間8月28日在該校舉辦。儀式由駐拉脫維亞代表李憲章代表國圖致贈，歐洲漢學學會副會長、同時也是塔林大學人文學院副教授莉莎．英德拉科羅（Lisa Indraccolo）代表受贈。國圖由漢學研究中心學術交流組莊惠茹、特藏文獻組林俐伶前往辦理。

國圖2023年與愛沙尼亞塔林大學簽署設置「台灣漢學資源中心」，即將於今年9月合作辦理「台灣漢學講座」。

英德拉科羅致詞表示，國圖近年來對該校學術資源的挹助，提供優質人文研究圖書及數位資源，本次參展書籍捐贈，也加深亞洲與台灣人文研究館藏深度。

台灣人 圖書館 愛沙尼亞

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