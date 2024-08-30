中火擬新設4部燃氣機組 環評初審一次過關

台電擬在台中電廠新建4部燃氣機組，環境部今天進行環評初審，要求台電應說清楚說明各項空污物排放濃度及影響評估、補充影響南投空污模擬結果，全案補件送送環評大會審查。

配合能源轉型政策，台電公司規劃以燃氣取代燃煤，提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，環境部今天舉行專案小組會議初審環評。

根據計畫內容，台電預計在台中電廠新設置4部燃氣機組，並規劃於台中港接收站區預留空地，增設4座地上型天然氣儲槽，台電也特別強調，配合立法院主決議，中火10部燃煤機組將提前11年、於2035年全部除役。

不過，環評委員吳義林於會中表示，自己提出9個意見，但許多答覆不是答非所問就是沒有回覆，且像是簡報中有提到4部機組商轉後，全廠排放量會較一期承諾減少約41%，但給委員的答覆卻說排放量不會超過一期承諾上限，「這邏輯很奇怪。」

吳義林也提到，台電說明時將粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物等全部混在一起說明，但各污染物會造成的影響是不一樣的。

另外，台中市政府環保局長陳宏益也表示，台電應該承諾污染量要逐年減量，並應以基準年來說明逐年減量數字，碳排也是如此；南投縣代表人員則表示，台電進行空氣污染評估時，並沒有將南投納入評估。

最後經過閉門會議討論，小組要求台電補充說明，啟停機未達負載70%期間各項空氣污染物的排放濃度及影響評估、補充甲醛與氨影響評估，並研擬減輕措施。

此外，也要求台電詳細呈現既有燃煤機組、一期與二期燃氣機組運作情境，依新舊機組更新汰換期程時序，具體說明各階段各項空污排放量，並應有逐年空氣污染及溫室氣體排放減量規劃，以及補充影響南投縣空氣品質模擬結果並研擬減輕措施等，全案補件後送環評大會審查。