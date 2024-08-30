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蔣萬安、侯友宜宣布啟用Youbike2.0E 續航力達100公里

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午出席「雙北啟用Youbike2.0E」記者會。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午出席「雙北啟用Youbike2.0E」記者會。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜上午宣布雙北啟用Youbike2.0E，因電動輔助能更輕鬆的騎乘，將讓市民有更便利的運輸工具。蔣萬安說，新型電動輔助車充滿電後續航距離可達100公里，都可以騎上雙北劃設有人車共道的自行車道以及自行車專用道上，未來會限速時速20公里。

對於YouBike 2.0E雙北上路規範，蔣萬安說，經過雙北兩市交通局討論開會之後，現在確定雙北的YouBike 2.0E都可以騎上劃設有人車共道的自行車道以及自行車專用道上，所以目前是一致的；新北市長侯友宜表示，雙北都溝通完畢了，在人車共道或是自行車道，都可以騎電輔車，都是一致性，沒有問題，雙北甚至桃園都一個共同生活區。

蔣萬安說，雙北在交通領域共同推動了許多措施，例如，雙北合作推動的1200交通月票政策，自去年實施以來，已取得顯著成效，不僅減輕了市民的經濟負擔，還鼓勵更多市民朋友使用大眾運輸工具。今年台北市正式實施「YouBike前30分鐘免費」政策，鼓勵市民朋友更多使用Youbike和其他綠色交通工具。

據統計，目前北市每日平均租借次數由12.6萬增至17.7萬，成長40%，滿意度88%。蔣萬安說，更令人振奮的是，22%的受訪者表示已經利用YouBike取代部分汽機車使用，有效降低了碳排放。

蔣萬安說，這次推出的Youbike2.0E電動輔助車，特別考慮到年長者以及需要騎乘上坡或長距離的市民，希望能夠提供更省力的騎乘體驗。他說，市府團隊非常重視市民的騎乘安全，因此未來這款車輛在速度上將有所限制，確保不超過每小時20公里。此外，這款新型電動輔助車，充滿電後續航距離可達100公里，讓雙北市民享受到更加便利的交通選擇。

113年雙北將引進YouBike2.0E電動輔助自行車1500輛，目前北北桃地區，桃園市已先行於113年2月導入2.0E，雙北地區在113年8月30日共同引進2.0E，113年北北桃共計可達3000輛、114年底達6500輛、115年底更達8100輛。北市交通局提醒民眾，須投保公共自行車傷害險才可租借YouBike2.0E。

自行車 蔣萬安

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