影／越捷空巴A321首降台東豐年機場 空側道面工程通過考驗

台東豐年機場「空側道面改善工程」去年完工後，今天迎來首批從越南河內直飛台東的國際航空包機，越捷航空1架空巴A321順利降落豐年機場，直接通過工程品質考驗。而縣府預估，機場能讓大飛機起降，未來會帶來千名海外遊客，創造超過千萬元觀光產值。

台東航空站表示，交通部編列7.6億元辦理豐年機場空側道面改善工程並於去年完工，可起降A320、B737等大型機種；所謂的空測滑行道，就是提供航機起降作業（滑行道）及停放區域（停機坪），包含活動區及操作區，鋪面強度增強，愈能提供大型飛機起降。

今天上午1架從越南河內直飛台東的越捷空巴A321國際包機，順利降落豐年機場，航空站為迎接機場改善工程後首架大型飛機降落，特別在停機坪滑行道兩側安排2輛消防車以噴水柱的方式表示歡迎；另機場大廳內則有縣府人員及旅行社業者安排迎賓儀式，大廳頓時非常熱鬧。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正指出，今天的包機直航共有229名越南旅客來台東旅遊，除這個月包機，下個月還有2個架次，大飛機能起降豐年機場，未來會帶來千名海外遊客，創造超過千萬元觀光產值，縣府將持續鎖定東亞地區各國，推動包機直航點，帶動更多國際旅客遊訪台東。