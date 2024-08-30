打字就可以訴苦 心健司攜手生命線推即時線上協談

衛福部心健司與生命線合作開辦「謝謝你跟我說」線上協談，讓不愛講電話的年輕人用文字訴苦，民國111年起已服務逾1500人次，明年預計再投入新台幣501萬元擴大辦理。

心情不好時，民眾可能知道可以撥打1995生命線，或衛生福利部心理健康司1925專線，但統計發現，尋求電話協談者年紀越來越大，因此衛生福利部心理健康司比照歐美國家作法，與國際生命線台灣總會合作，透過公益彩券回饋金補助，發展線上協談。

心健司長陳亮妤今天接受媒體電訪表示，觀察發現，年輕人在電話中被問及心情如何時，經常以「還好、沒事」含糊帶過，但用文字對話卻可以打很多，詳細描述自己睡不好、心情差等情況。

陳亮妤說明，試辦計畫自民國111年起推動，透過線上文字協談，提供青少年朋友心理支持服務；至今總計已服務超過1500人次，並有77%使用者認為文字協談對自己有幫助，並獲得諸多年輕族群正向回饋。

計畫預算，陳亮妤指出，111年、112年分別已投入130萬與190萬元，今年預算再增加到385萬元；若整體成效良好，將持續擴大補助，預計明年投入501萬元、估可服務近3000人次。

心健司說明，年輕族群在遭遇心理困擾時，經常落入「心累不想講」、「我不用你管」、「你不會懂我」的「3不狀態」，陷入思考與情緒紊亂迴圈中，延誤解決心理困擾的最佳時機。

其中，「心累不想講」是因成長於數位環境下，習慣於網路社群抒發情緒，真實情境下則常回應「心累懶得說」、「不想講」、「不知道怎麼講」；「我不用你管」是在遭遇心理困擾時，通常以不驚動學校、家人的狀況下，以忍耐或自我傷害方式處理。而「你不會懂我」則是擔心會不被理解、遭受否定或異樣眼光。

心健司表示，「即時線上文字協談」以網路為媒介提供服務；不需身分認證，可匿名參與；並且不批判、不責備，以傾聽與陪伴共度難關。服務時間為每週一至週五下午1時至5時、6時至隔日凌晨1時，可加入生命線台灣總會官方臉書或LINE好友，發送訊息即可進入線上文字協談平台。