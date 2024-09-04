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為台灣綠能奮鬥二十載 聯合再生能源搶進綠電商機

撰文／ 張元禎

聯合再生能源力拚成為新世代的再生能源品牌。 圖／聯合再生能源 提供
聯合再生能源力拚成為新世代的再生能源品牌。 圖／聯合再生能源 提供

台灣作為全球半導體和 AI 產業的重要樞紐，吸引輝達、Google、亞馬遜等國際大廠設立超級運算中心，刺激全台綠電需求，政府也喊出目標在 2050 年達成超過 40GW 的太陽光電建置量。在這股浪潮中，聯合再生能源早已洞悉市場趨勢，透過保留關鍵太陽能技術，為台灣的能源轉型做好萬全準備，積極布局未來的龐大綠電商機。

不畏產業風雨，聯合再生能源站穩太陽能產業
穩佔台灣市占龍頭的聯合再生能源，不僅年年出貨保持領先，更在今年八月率先業界銷售出貨 M10 TOPCon 電池模組，不過風光背後，其實是 20 年經驗學到的一課。2018 年，台灣太陽能產業受歐美市場萎縮、中國大量傾銷衝擊，「那時候不少公司縮編裁員，但是想到一起努力打拼的員工以及他們的家庭，我就想著絕對不能認輸，一定要開出一條生路。」前新日光董事長、現聯合再生能源董事長洪傳獻回憶道。

秉持這樣的承諾與信念，太陽能電池模組廠新日光、昱晶與昇陽科攜手進行策略轉型，催生出現在的「聯合再生能源」。合併後的聯合再生能源甩開老舊設備減損，並專注於開發技術、擴展市場，成功在 2022 年轉虧為盈，更打入歐美、中東、日本、印度、東南亞市場，維持每年近 3GW 的太陽能電池模組銷售，同時累積建置總發電量超過 600MW 的太陽能案場，成功將台灣品牌推上國際舞台。

聯合再生能源率先業界，M10 TOPCon 模組取得國家標準自願性標章（VPC）認證並開始量產與出貨。 圖／聯合再生能源 提供
聯合再生能源率先業界，M10 TOPCon 模組取得國家標準自願性標章（VPC）認證並開始量產與出貨。 圖／聯合再生能源 提供

堅實技術與研發實力 屢次拿下全台第一
奠基於 20 年太陽能高端產品製造底蘊，聯合再生能源掌握模組、電池等核心技術與研發實力，研發出業界最早的太陽能雙面發電模組，同步提升發電面積、轉換率。此外因應台灣特殊地理條件，開創多項防火、抗風壓、抗鹽害技術與材料，為唯一連續十一屆獲頒經濟部能源局「金能獎」殊榮之公司，更是台灣唯一連年被彭博新能源財經評鑑獲得 Bloomberg New Energy Finance 「全球一線太陽能企業模組供應商」的品牌。

今年 8 月也超前業界，取得國家標準自願性標章（VPC）認證，正式推出全台第一片大尺寸 M10 TOPCon 模組並量產，不僅提供雙玻和單玻系列產品，功率最高可達 595 W、電池轉換效率更是突破 25.2%，全系列產品也已獲得大廠認可並穩定出貨中。

垂直整合太陽能產業鏈 力拚成為新世代的再生能源品牌
聯合再生能源近年來積極拓展儲能與售電服務，在手的 220MW 優良電站資產，年發電量預計為 2.75 億度電，可供 8.13 萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約 13.58 萬公噸，約等同於 351 座大安森林公園的吸碳量。同時，聯合再生能源也致力於模組的循環再利用，進一步推動永續發展。此外，也跨足儲能市場，不僅完成大型儲能代建案、自建儲能案場，更將投入錶後儲能市場，可望提供建置、營運、儲能到售電的一條龍服務，整合用電大戶的綠電需求，協助企業接軌淨零排碳目標。

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