為台灣綠能奮鬥二十載 聯合再生能源搶進綠電商機

聯合再生能源力拚成為新世代的再生能源品牌。 圖／聯合再生能源 提供

台灣作為全球半導體和 AI 產業的重要樞紐，吸引輝達、Google、亞馬遜等國際大廠設立超級運算中心，刺激全台綠電需求，政府也喊出目標在 2050 年達成超過 40GW 的太陽光電建置量。在這股浪潮中，聯合再生能源早已洞悉市場趨勢，透過保留關鍵太陽能技術，為台灣的能源轉型做好萬全準備，積極布局未來的龐大綠電商機。

不畏產業風雨，聯合再生能源站穩太陽能產業穩佔台灣市占龍頭的聯合再生能源，不僅年年出貨保持領先，更在今年八月率先業界銷售出貨 M10 TOPCon 電池模組，不過風光背後，其實是 20 年經驗學到的一課。2018 年，台灣太陽能產業受歐美市場萎縮、中國大量傾銷衝擊，「那時候不少公司縮編裁員，但是想到一起努力打拼的員工以及他們的家庭，我就想著絕對不能認輸，一定要開出一條生路。」前新日光董事長、現聯合再生能源董事長洪傳獻回憶道。

秉持這樣的承諾與信念，太陽能電池模組廠新日光、昱晶與昇陽科攜手進行策略轉型，催生出現在的「聯合再生能源」。合併後的聯合再生能源甩開老舊設備減損，並專注於開發技術、擴展市場，成功在 2022 年轉虧為盈，更打入歐美、中東、日本、印度、東南亞市場，維持每年近 3GW 的太陽能電池模組銷售，同時累積建置總發電量超過 600MW 的太陽能案場，成功將台灣品牌推上國際舞台。

聯合再生能源率先業界，M10 TOPCon 模組取得國家標準自願性標章（VPC）認證並開始量產與出貨。 圖／聯合再生能源 提供

堅實技術與研發實力 屢次拿下全台第一奠基於 20 年太陽能高端產品製造底蘊，聯合再生能源掌握模組、電池等核心技術與研發實力，研發出業界最早的太陽能雙面發電模組，同步提升發電面積、轉換率。此外因應台灣特殊地理條件，開創多項防火、抗風壓、抗鹽害技術與材料，為唯一連續十一屆獲頒經濟部能源局「金能獎」殊榮之公司，更是台灣唯一連年被彭博新能源財經評鑑獲得 Bloomberg New Energy Finance 「全球一線太陽能企業模組供應商」的品牌。

今年 8 月也超前業界，取得國家標準自願性標章（VPC）認證，正式推出全台第一片大尺寸 M10 TOPCon 模組並量產，不僅提供雙玻和單玻系列產品，功率最高可達 595 W、電池轉換效率更是突破 25.2%，全系列產品也已獲得大廠認可並穩定出貨中。

垂直整合太陽能產業鏈 力拚成為新世代的再生能源品牌聯合再生能源近年來積極拓展儲能與售電服務，在手的 220MW 優良電站資產，年發電量預計為 2.75 億度電，可供 8.13 萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約 13.58 萬公噸，約等同於 351 座大安森林公園的吸碳量。同時，聯合再生能源也致力於模組的循環再利用，進一步推動永續發展。此外，也跨足儲能市場，不僅完成大型儲能代建案、自建儲能案場，更將投入錶後儲能市場，可望提供建置、營運、儲能到售電的一條龍服務，整合用電大戶的綠電需求，協助企業接軌淨零排碳目標。