監察院今將公布進口蛋調查 農業部遭糾正 部長：虛心接受

去年國內因應蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，其中爭議最大的莫過於資本額僅50萬的1人工司「超思」公司獲上億元進口案採購案一事，監察院今天下午將召開記者會，針對進口合約、流向，以及其他有疑義之處提出調查報告。農業部長陳駿季表示，會虛心接受一切調查結果。

去年面對嚴峻蛋荒，農委會（現農業部）3月起啟動持續到今年6月底的專案進口雞蛋措施，其中資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口超過8800萬顆雞蛋，遠超過其他貿易商進口量總合，去年9月也爆出巴西蛋標示不實的爭議，時任農業部長陳吉仲與中央畜產會董事長林聰賢也因為「雞蛋風暴」而自行請辭，加上後續被立委爆出進口蛋數量短少600萬，台北地檢署也因此簽分他字案進行偵辦。

監察院昨天發布採訪通知指出，今天下午將召開記者會公布去年的進口蛋調查報告，農業部長陳駿季今天於「第7屆百大青農標竿表揚典禮」受訪表示，這1年來監察院陸續有和農業部和中央畜產會索要相關資訊，農業部至今仍未收到下午記者會的任何訊息，包含報告內容，不過農業部會虛心接受一切調查結果，需要改進的地方一定會去執行。