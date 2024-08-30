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華信航空推花東優惠 學生機票1488元、含住宿3699元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華信航空推出多項花東旅遊優惠專案。圖／華信航空提供
華信航空推出多項花東旅遊優惠專案。圖／華信航空提供

0403地震及凱米颱風重創花蓮觀光產業，華信航空表示，為協助花東觀光旅遊產業復甦、振興地方經濟，配合華航致贈每位晶鑽會員2張華信航空花東航線來回機票，另推出多項花東旅遊優惠專案，包括花東學生優惠機票1488元、台北-台東來回機票與一晚住宿每人3699元起。

華信航空表示，為鼓勵學生搭機到花東旅遊或開學註冊，年滿12歲以上的學生可享華信航空「花東學生優惠機票」，於華信網站或APP購買台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮學生優惠機票，單程機票僅1488元。

華信航空也說，華信假期挺花東專案，結合台北-台東來回機票與一晚住宿，每人3699元起，此專案每房可享觀光署最高1000元折扣，並可使用華信假期加碼補助方案，最高每房折扣達2000元。此外，旅客可憑登機證還可享中租租車優惠，線上預訂租車享平日6折、假日65折，並可延後1小時還車。

華信航空指出，有感於花蓮地震後物資缺乏，配合公司資訊設備更新、落實資源活化再運用的環保理念，繼今年6月捐贈花蓮太巴塱部落國小20台再生電腦後，今再度捐贈20台再生電腦嘉惠花蓮太巴塱部落附近更偏遠、更需資源的學校。

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