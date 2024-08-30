地震告警發布條件 9/1起增規模6.5、震度3級以上

中央氣象署今天宣布，9月1日起，地震告警訊息發布條件，新增規模6.5及震度3級以上地區，可提升警報覆蓋範圍，提高預警的準確性，避免漏報，估計可增加2到3秒應變時間。

氣象署上午舉行記者會，地震測報中心主任吳健富說，目前災防告警細胞廣播訊息「地震速報」屬於國家級警報，是在民國105年上線，發布條件為當地震預警系統預估發生規模5以上地震，針對預估震度可能達4級以上的縣市民眾，但今年4月3日花蓮發生規模7.2大地震，現有地震告警機制讓部分地區被低估，而發生漏報現象。

吳健富說，氣象署邀集學者專家及防救災單位討論後，調整地震告警發布，9月1日起，新增預估發生達規模6.5以上地震，且預估震度可能達3級以上的縣市民眾。

吳健富說，大型地震有一定破裂面積，發生破裂時間較長，以目前告警機制的初始震度推估，容易被低估，有必要調整。

另外，吳健富說，大型地震具有較長搖晃時間及強大的低頻能量，高樓層搖晃程度相當明顯，有必要增加高樓層民眾地震應變時間，所以增警報發布條件，以涵蓋多種地震情境，提升警報發布的覆蓋範圍。

吳健富以0403的地震為例，台北最強震度在地震後16到17秒，若採新增的告警機制，可多2至3秒應變時間。

氣象署地震測報中心統計，2022年至今，有8個地震規模大於6.5。

吳健富說，以新增發布地震告警條件及上述地震驗算後，警報發布的次數平均每縣市約增加1.4次，單一縣市最多約增加4次，同時兼顧地震防災實際需要及不擾民的原則。

根據地震測報中心試算，加入新的地震告警條件後，2022年至今，新增發布告警次數較多的縣市為北部縣市，台北市、新北市增加4次，基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市都是增加3次，高雄市、澎湖縣增加2次，彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣都是增加1次，其他縣市則無變化。

吳健富說，加入新的地震告警條件後，北部縣市新增發布告警次數較多的原因，可能是場址效應，現有震度衰減公式低估地震震度。

災防告警細胞廣播訊息的「地震速報」屬於氣象署的「強震即時警報」服務，運用行動通信系統中的細胞廣播技術，在強震發生後的短短數秒至數10秒內，即時向民眾發送預警訊息。

吳健富說，這數秒至數10秒的黃金時間，對於民眾進行緊急避險至關重要，讓大家能及時反應，例如，在室內應迅速掩護並遠離窗戶和吊燈等易碎落物；若在室外，應尋找開闊地蹲下並保護頭部；而駕駛中則應減速靠邊停車，等待地震結束後再行駛。