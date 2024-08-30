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水果界「刮油王」是它！低熱量、解便秘 營養師讚優點多：越吃越水亮

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出，百香果含高膳食纖維、低GI，可以穩定血糖、解決便秘問題，同時富含維生素A、C，榮登「白、富、美」必備！ 示意圖／ingimage
營養師指出，百香果含高膳食纖維、低GI，可以穩定血糖、解決便秘問題，同時富含維生素A、C，榮登「白、富、美」必備！ 示意圖／ingimage

百香果產季為6月到12月，其中7至10月品質最好，中秋前後的果實更是香甜。營養師高敏敏表示，百香果是水果界的「刮油王」，含高膳食纖維、低GI（升糖指數），可以穩定血糖、解決便秘問題，同時富含維生素A、C，榮登「白、富、美」必備！

高敏敏在臉書發文，提到有「刮油王」之稱的百香果熱量低，每100g的熱量僅約64大卡，GI值只有16，可以維持血糖穩定，減少脂肪形成。除此之外，豐富的膳食纖維可增加飽足感、降低飢餓感、吸附壞膽固醇，還有維生素A、C，幫助皮膚對抗紫外線，「越吃越水亮！」

百香果優點多，是水果界的「刮油王」。 示意圖／ingimage
百香果優點多，是水果界的「刮油王」。 示意圖／ingimage

營養師李婉萍也曾於其臉書表示，維生素A還有維持上皮細胞功能正常的作用，能保護皮膚、維持正常視覺，同時百香果因兼具了維生素C和鐵質，讓本身的植物性鐵質吸收得更好。在膳食纖維方面，若以中型大小平均每顆約70公克的百香果來看，攝取兩顆便能獲得約3.2克的膳食纖維，「相當於三碗高麗菜的份量」，對於促進腸道蠕動、腸道養好菌和增加飽足感有好處。

高敏敏接著指出百香果好處多到說不完，又叫「果汁大王」，可以變成沙拉淋醬、氣泡水、健康甜點等方便料理的健康調味。不過她也提醒，不同族群在攝取上也要注意，不建議腎臟病患者、糖尿病患者食用過多，看水果大小，一天最多2～4顆，且最好分散不同時段吃。

她建議，民眾在吃之前「搖一搖」，沒有水水的聲音表示果肉尚未分離，吃起來較甜，若有水水的聲音代表果肉分離，味道較酸，「買回家不要馬上冰冰箱，可放在室溫下幾天，等表皮稍微皺皺的時候吃是最好吃的哦」。

水果 營養師

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