上任滿百餘天推勞保撥補 何佩珊：做勞工堅實後盾

新政府上任滿百餘天，勞動部推動勞保撥補、促進就業等措施，勞動部長何佩珊今天說，檢視百日成果是另一起點開始，會繼續秉持著溫暖開放態度，成為勞工朋友最堅實的後盾。

何佩珊就任勞動部長滿百餘天，勞動部今天指出，推動「勞動新政101」各項措施，包含勞保撥補、促進就業、研議最低工資、技能培力以及擴大勞動力來源等。

其中，在勞保改革部分，為落實總統賴清德政見，何佩珊強調，「政府在，勞保不會倒」，明年已續編新台幣1200億元撥補勞工保險基金，加計疫後特別預算，總計6年撥補預算金額達3870億元。

何佩珊也說，近年政府在撥補及搭配多元投資運用下，勞保基金水位已成長至1兆952億元，未來政府將持續辦理撥補，確保制度穩健運作。

在提升勞工權益方面，何佩珊指出，勞動部預定於9月4日召開最低工資審議會，邀集勞、資、學、政委員代表，共同討論審議，擬定首次最低工資數額。

何佩珊也說，勞動部配合國家發展委員會、教育部、僑務委員會整體評估，鼓勵留用僑外生，除了刪除僑外生評點配額上限，並也新增僑外生從事旅宿服務工作，後續亦將修法放寬僑外生從事中階技術工作類別，以持續擴大留用攬才。

何佩珊表示，「勞動新政101」具體落實行政院長卓榮泰「行動101策略」的施政內容，並積極強化勞動權益，透過各項計畫提升勞動參與，增進就業者的職業技能，期待能逐步實踐賴總統所提出「以人為本」的施政願景。

何佩珊也說，檢視百日的成果是另一個起點的開始，勞動部仍會繼續秉持著溫暖開放態度，成為勞工朋友最堅實的後盾。