未來一周炎熱留意午後雨勢 下周又有熱帶擾動發展機率

中央氣象署指出，未來一周白天高溫炎熱，以午後熱對流為主，珊珊颱風未來3天持續影響日本，強度逐漸降低，對台灣無影響，但9月初南邊低壓環流將陸續成為熱帶系統溫床，下周二、三後可能熱帶擾動生成，是否影響台灣需再觀察。

氣象署預報員官欣平表示，未來一周白天高溫炎熱，以午後熱對流為主，今天環境偏南風，午後大台北、西半部、中南部地區及各地山區有雷陣雨。明天至下周一偏西南風，清晨中南部有零星降雨，午後西半部、中南部地區及各地山區可能有短延時強降雨機率。下周二至周四要留意熱帶系統生成，同樣午後雷陣雨天氣，其中，周四東半部水氣增多，變化可能較大。

溫度方面，他指出，未來一周近中午各地高溫約32至35度，大台北盆地、花東縱谷及中南部內陸有36度以上高溫機率，今天花蓮以南到南高屏還有連續36度機率。