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未來一周炎熱留意午後雨勢 下周又有熱帶擾動發展機率

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周持續高溫炎熱，午後留意熱對流發展。本報資料照片
未來一周持續高溫炎熱，午後留意熱對流發展。本報資料照片

中央氣象署指出，未來一周白天高溫炎熱，以午後熱對流為主，珊珊颱風未來3天持續影響日本，強度逐漸降低，對台灣無影響，但9月初南邊低壓環流將陸續成為熱帶系統溫床，下周二、三後可能熱帶擾動生成，是否影響台灣需再觀察。

氣象署預報員官欣平表示，未來一周白天高溫炎熱，以午後熱對流為主，今天環境偏南風，午後大台北、西半部、中南部地區及各地山區有雷陣雨。明天至下周一偏西南風，清晨中南部有零星降雨，午後西半部、中南部地區及各地山區可能有短延時強降雨機率。下周二至周四要留意熱帶系統生成，同樣午後雷陣雨天氣，其中，周四東半部水氣增多，變化可能較大。

溫度方面，他指出，未來一周近中午各地高溫約32至35度，大台北盆地、花東縱谷及中南部內陸有36度以上高溫機率，今天花蓮以南到南高屏還有連續36度機率。

此外，官欣平也說，珊珊颱風未來3天持續影響日本，並沿著東北方向朝四國前進，強度逐漸降低，對台灣無影響，但偏南部海域雲系豐沛，接著太平洋高壓增強，8月底至9月初南邊低壓環流將陸續成為熱帶系統溫床，下周二、三後可能熱帶擾動生成，但還沒生成前環境變化還是很大，需再觀察。

未來一周雨量趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周雨量趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周高溫分布。圖／中央氣象署提供
未來一周高溫分布。圖／中央氣象署提供

日本 颱風 高溫

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