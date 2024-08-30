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秋季反聖嬰現象發展 台灣天氣易偏暖、多雨

中央社／ 台北30日電

中央氣象署今天舉行「秋季天氣展望」記者會，氣象預報中心主任陳怡良說，未來一季反聖嬰現象有發展趨勢，台灣易偏暖多雨，預估秋季氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏多。

陳怡良說，今年7至8月，台灣整體氣溫偏高，1至8月平均溫度攝氏24.8度，高於1951年以來氣候均值24度，除受颱風及低壓帶影響期間氣溫較涼外，各地高溫炎熱；另外，降雨主要集中在7月下旬颱風凱米及外圍西南風影響期間，其他時間雖有午後陣雨，但雨量相對較少，全台7至8月累積雨量以正常為主。

陳怡良表示，展望未來一季，目前熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象未來有發展的趨勢。由過去資料統計分析顯示，在這種海溫配置下，台灣附近在秋季較易出現偏暖及多雨的趨勢。

陳怡良說，氣象署參考最新模式預報綜合研析，預估今年秋季台灣氣溫為正常至偏暖，雨量則以正常至偏多的機率較大。

陳怡良指出，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，預估9至11月仍有颱風侵台的機率，但侵台個數為正常略少趨勢，氣候值是1至2個；不過，秋季影響台灣的颱風，常有東北季風產生共伴效應而帶來較大雨勢，民眾須特別注意。

陳怡良說，未來一季，台灣中南部10月開始逐漸進入氣候上的枯水期，呼籲各界須妥善運用水資源。

氣溫 雨量 颱風

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