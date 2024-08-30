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補破網 地震國家警報9月改制 提前2、3秒預警、避免漏報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
現有災防告警訊息發送標準為當地預估發生規模5.0以上地震，且震度達4級以上的縣市。災防告警訊息示意圖。本報資料照
現有災防告警訊息發送標準為當地預估發生規模5.0以上地震，且震度達4級以上的縣市。災防告警訊息示意圖。本報資料照

0403花蓮地震規模達7.2，全台有感，但不少民眾第一時間未收到地震國家災防警報，引發爭議。中央氣象署宣布， 9月1日起，將在現有條件下，新增「預估規模6.5以上，且震度可能達3級以上」的縣市民眾發送災防告警訊息，調整後平均每縣市將多1.4次警報，預警可提早2到3秒，並提升警報發布的覆蓋範圍，避免漏報情形發生。

現有災防告警訊息發送標準為當地預估發生規模5.0以上地震，且震度達4級以上的縣市。氣象署地震測報中心吳健富今說明，考量規模6.5以上的較大地震常伴隨較長的搖晃時間，及強大的低頻能量，尤其高樓層感受到的搖晃程度相對明顯，經多次與專家學者開會討論，新增針對預估規模6.5以上的地震速報發布條件。

他表示，納入新增條件後，災防告警細胞廣播訊息「地震速報」發布條件為「當地震預警系統預估發生規模 5.0以上地震，針對預估震度可能達4級以上的縣市民眾；或預估發生規模達6.5以上地震，且預估震度可能達3級以上的縣市民眾」。

吳健富說明，由於規模6.5以上地震具有較長搖晃時間，及強大的低頻能量，且後面還有一些能量會慢慢釋放，用初始震度可能會低估，納入條件後能讓民眾適時反應也能避免漏報。此外，每個大地震都有不同的破裂點，若採用新標準，可提前2至3秒發送簡訊。

此外，吳健富也說，台灣高樓大廈林立，有些地方觀測雖然是3級，但高樓層民眾感受不一定相同。以0403地震台北市某大樓為例，1樓感受瞬間晃動為3級，9樓則放大3倍波，約為4級，且持續時間將近20秒。若以地表震度發布告警，高樓層民眾可能無法及時防範。

吳健富指出，2022年至今約有8個規模6.5地震，若以新增條件試算，警報發布的次數平均每縣市約增加1.4次，單一縣市最多約增加4次，評估不會太過擾民。而加發布次數較多的主要為北部縣市，其中像是台北、新北市會增加4次，基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市會增加3次，可能原因是場址效應，現有震度衰減公式低估地震震度。

氣象署指出，災防告警細胞廣播訊息「地震速報」屬於氣象署的「強震即時警報」服務，運用行動通信系統中的細胞廣播技術，在強震發生後的短短數秒至數十秒內，即時向民眾發送預警訊息。這數秒至數十秒的黃金時間，對於民眾進行緊急避險至關重要。

地震 災防告警 警報

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