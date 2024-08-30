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今年秋季偏暖雨量多 中南部10月起恐進入枯水期

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一季雨量分布。圖／中央氣象署提供
未來一季雨量分布。圖／中央氣象署提供

中央氣象署表示，今年7至8月台灣整體氣溫偏高，雨量集中在凱米颱風影響期間。展望秋季，台灣氣溫為正常至偏暖，雨量則以正常至偏多的機率較大，反聖嬰現象有發展的趨勢，可能使秋颱生成總數略少，但秋颱影響台灣常有東北季風產生共伴效應帶來較大雨勢。另外，雨勢分布上，中南部可能在10月進入枯水期，民眾要留意。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，今年7至8月受太平洋高壓影響，台灣整體氣溫偏高，除受颱風及低壓帶影響期間氣溫較涼外，各地高溫炎熱。7、8月平均溫度29.4，高於同期氣候平均值28.8度，為1951年以來歷史同期第4暖；1到8月平均溫度24.8度，高於氣候值平均24度，為歷史同期第2暖。

他表示，7、8月降雨方面，主要集中於7月下旬凱米颱風及外圍西南風影響期間，尤其宜花地區及中南部有致災性降雨，其他時間雨量相對較少，全台7至8月累積雨量以正常為主。

他也說， 今年第一個發布警報颱風「凱米」為睽違8年首次發布颱風警報直接登陸，7月、8月則分別生成2個及6個颱風，與氣候平均值9.2個相比略少；今年1到8月生成10個颱風，也較氣候平均值13.5個少

展望未來一季，陳怡良表示，目前熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象未來有發展的趨勢，根據歷史資料，反聖嬰年秋季颱風生成總數會略少於正常年，鄰近台灣颱風則與正常年相近。

陳怡良指出，由過去資料統計分析顯示，在此海溫配置下，台灣附近在秋季較易出現偏暖及多雨的趨勢。參考最新模式預報綜合研析，預估今年秋季台灣氣溫為正常至偏暖，雨量則以正常至偏多的機率較大，過去秋季平均有1至2個颱風，今年秋季鄰近台灣颱風個數為正常至偏少。

氣象署進一步表示，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，預估未來仍有颱風侵台的機率。此外，秋季影響台灣的颱風常有東北季風產生共伴效應帶來較大雨勢，民眾須特別注意。

氣象局也說，未來一季，預估10月起台灣降雨逐漸集中在北部地區，中南部在氣候上將進入枯水期，呼籲各界須妥善運用水資源，同時持續注意每周與每月發布的最新月及季長期天氣展望資訊。

未來一季溫度展望。圖／中央氣象署提供
未來一季溫度展望。圖／中央氣象署提供

凱米颱風 氣溫 雨量

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