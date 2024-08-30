光田醫院祭出多重福利 今年百名護理師投履歷

衛福部在12項護理人力整備計畫中，降低護病比為其重要計畫之一，希望提升護理人員留任率，台中光田綜合醫院祭出加薪和成立健康俱樂部等福利，今年吸引超過百名護理師投遞履歷，新進護理師留任率創新高。

光田綜合醫院護理部于素珍主任表示，院方重視護理人才，視其為重要資產，透過8到18%的薪資調整肯定資深護理人員的努力與貢獻，並針對護理師普遍面臨工作與生活失衡的問題，推出多項福利政策和措施，讓護理師們能夠平衡工作與生活，提升他們的幸福感與工作滿意度。

光田醫院前天舉辦歡迎派對，迎接年齡約在20至22歲的新血們加入南丁格爾行列，認識學長姐外，護理部融合專業知識與尋寶遊戲，新進護理師們需在眾多衛材中，辨識靜脈注射、導尿管留置、管灌牛奶等技術所需衛材的完整性，做為評分依據。

光田綜合醫院關注護理人員的身心健康，包括高壓工作下，護理師們可能面臨的健康挑戰，今年7月，醫院啟動「光田健康俱樂部」，幫助護理師們在壓力與健康之間找到平衡；歡迎派對上，也加入許多瑜珈術式挑戰，最後邀請護理長、督導們與新進護理師，一起挑戰時下流行的「16蹲」。