借錢之前再想想！半數友誼因金錢糾紛結束 10大不該借錢給朋友的理由

借錢給朋友往往是沒有什麼好下場的，如果下回你遇到朋友借錢而不知道該怎麼拒絕，也許把這篇文章貼給對方看就好。

人們在生活裡，基本上或多少都曾遇過朋友借錢的情況，也許是對方生活上真的有急難、可能是因為債務問題導致運轉不週，通常這些開口借錢時的處境，往往真的並不好過。

然而，借不借錢與否，通常考慮的是交情的深淺、對方的信用、金額的大小、借錢的理由、態度與誠意、自我的狀況，以及仔細思考這筆錢借給對方，究竟是幫他還是害他為主，你可能也必須預先設想，借出去的錢可能永遠回不來。

研究發現，結束友誼的原因，有超過一半的人是因為金錢糾紛導致。《Forbes》報導，心理師建議，在某種程度上，你可能會覺得借錢給朋友是正確的事情，但如果這麼做，其實很可能會破壞你們的關係，以下10種建議，是不該借錢給朋友的理由，未來如果遇到這樣的情況，也許更該深思熟慮。

但切記，借錢的法則絕對是有借有還，再借不難。

1、你已經是朋友最後的手段

你已經是朋友最後的手段。情境示意圖。圖／Ingimage

在大部分的情況下，會和朋友借錢的人，基本上是因為他們已經無法從銀行等正當管道獲得信用貸款，這意味著他們信用破產、已經有嚴重債務問題，在還不敢找地下錢莊之前，對方就會把腦筋動到你的身上。

由於和銀行借錢都會有利息要還，但和朋友借錢幾乎可以說不用利息，而朋友和你借錢，也代表你要承擔著巨大風險，這筆錢可能是你存下的醫療備用金。

2、借出去的錢可能永遠要不回來

研究發現，有75％的人借錢給朋友或家人，是沒有拿回全額的。

心理師提醒，當你確定自己要借錢給朋友的時候，你心底必須有沒辦法拿回這筆錢的心理準備，甚至可以把這筆錢想成送給朋友應急的禮物。在這樣幾乎拿不回這筆錢的前提下，你只該借出你願意負擔的金額。

3、借錢只是養成對方的不良財務習慣

借錢只是養成對方的不良財務習慣。情境示意圖。圖／Ingimage

有時候，借錢的理由如果正當，像是出乎意料的緊急狀況、亟需用錢的醫療需求時，那借錢是完全沒問題的。

但很多時候，借錢的理由大多不合理，父母不斷再借小孩子錢，也只是養成他們不良的財務習慣——如果家長認為，借錢給孩子，是幫助他們脫離糟糕的財務狀況，那麼他們永遠都會覺得有父母的資助就好，不會主動養成良好的儲蓄習慣。

而如果借錢的對象是嗜賭成性，總是認為能賭最後一把翻身的人，你借出的錢只是在助長這種行為。

4、你自己可能也需要錢

對一些不擅於拒絕他人的人來說，一旦朋友開口借錢， 可能也因為不知道該怎麼拒絕而答應。然而，意外和緊急的狀況每一個人都會發生，當你把錢借出去的時候，如果自己突然急用錢，那可能會引發許多的麻煩。

心理師表示，花光你的積蓄來幫助朋友，可能會讓你在不久的將來，陷入和對方一樣的窘境。

5、當你要求還錢，對方可能還惱羞成怒

當你要求還錢，對方可能還惱羞成怒。情境示意圖。圖／Ingimage

借錢最讓人感到困擾的地方，就是和對方要求還錢的這個階段，有時候還得擔心對方是不是忘了、自己應該什麼時候提醒，甚至往往在提醒時，對方還會反過來責怪，認為自己太過小心眼，三不五時就在討錢。

這些尷尬的情況，會讓友情出現許多嫌隙，而且不論是善意提醒或說清楚講明白要求還款，都可能反而害自己心情更加難受，因此，如果真的沒辦法面臨這樣的尷尬情形，不要借錢才是上策。

6、借錢可能會永遠毀掉你們的友情

無論曾經多麼要好的朋友，只要一旦牽扯上金錢問題，再好的交情都只是過往雲煙。經過了好幾次的逾期付款，實際上你已經成為你朋友的追債人，這個事實會影響你們的關係。

此時，你會因為朋友沒有還錢，而感到沮喪而且產生極大壓力，這表明信守承諾，並不是他們的首要任務，這些朋友可能會開始逃避見面、避開可能以往都會出現的聚會，接著發現愈來愈難找到對方。

7、借錢的人通常沒有什麼還款的壓力

借錢的人通常沒有什麼還款的壓力。情境示意圖。圖／Ingimage

由於朋友之間的借錢，通常沒有什麼借據、證明，有時僅是通訊軟體上短暫的幾行字可以作為依據——在沒有還款壓力、沒有利息需求的條件下，對方往往會覺得還款並沒有那麼重要。

因為沒有處罰、沒有像高利貸那般催討、沒有信用的壓力，借錢的人沒有緊迫感，對方甚至還會默默期待借款人忘掉這件事情。

當朋友開口借錢時，他們永遠不會感到舒服，畢竟對方是因為緊急情況而借錢。

但是當你想要拿回這些錢、而且用不同的方式暗示、提醒的時候，往往還會被責怪一直刻意的催討，有時候因為實在太過尷尬，你反而還需要放低姿態向對方示好。

9、借給朋友的錢是沒有利息的

借給朋友的錢是沒有利息的。情境示意圖。圖／Ingimage

心理師強調，借錢給朋友一定是虧損的，因為你不可能跟對方討利息，就算你真的表明了想要利息，也會讓情況變得很尷尬。

但如果可以，可以告訴對方需要比銀行還更低的利率，並白紙黑字寫下借據，包含雙方的姓名、身分證字號、地址、借多少錢、如何歸還、利息、還款日等，線上都有許多借據範本，最下策時，可以在對方不還款時訴諸法律。

10、來借錢的人很可能已經長時間沒有聯絡

俗話說，無事不登三寶殿，那些很久沒有聯絡、卻突然出現的朋友，大概都是要推銷、保險或借錢。

考量你們以往的交情，你也許會因此突然心軟而決定借錢給對方，但這種久久不聯絡而突然有求於你的狀況，你也要有對方會馬上失聯的心理準備。

（本文出自2024.08.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）