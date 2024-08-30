失智症≠老化 醫師提醒留意生活6項早期警訊

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫院失智防治中心與相關單位一起舉辦闖關活動，響應國際失智月，向現場民眾宣導認識失智症。圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院失智防治中心與相關單位一起舉辦闖關活動，響應國際失智月，向現場民眾宣導認識失智症。圖／馬偕醫院提供

我國失智症人口推估已經超過37萬人，馬偕紀念醫院精神醫學部老人精神科主任林承儒表示，記憶力衰退、語言表達變差、情緒個性改變等為早期失智症警訊，早期發現能早期治療，有機會繼續留在職場，不必被迫離開。

每年9月21日為國際失智症日，希望提升民眾對失智症認知。民眾常誤以為失智是老年人專利，但其實65歲以下民眾仍有3%的風險罹患失智症。林承儒指出，失智症是一種腦部的疾病，與自然老化是並不相同。

林承儒指出，中年以後的聽力喪失、低密度膽固醇過高、憂鬱、缺少運動、糖尿病、抽菸及喝酒，以及晚年缺少社交活動，都是失智症的風險。若多動腦、多運動、均衡飲食、多參與社會互動、維持健康體重也有助於預防失智。

目前並沒有根治失智症的藥物。林承儒說，依據臨時失智評估量表CDR，若等級0.5分（極輕度認知功能障礙）就可以早期介入給予藥物治療，可以延緩惡化速度，減少病程發展且伴隨失能問題。

林承儒提醒，可以注意是否有記憶力衰退影響生活、熟悉事物突然變得困難、對時間地點感到困惑、語言能力變差、忘記東西放在哪裡、情緒與個性改變等等，都有可能是早期失智症的警訊，應尋求精神科、神經科或是失智症門診的專業建議。

馬偕醫院失智防治中心昨與台北市中山區失智共照中心、馬偕醫院永樂教會樂智學園失智社區據點、永和耕莘醫院朱崙老人住宅萃智學堂失智社區據點、新康居家職能治療所（中山站）失智社區據點以及台北市中山老宅失智據點等合作舉辦國際失智月－「真心珍憶」闖關活動，向現場民眾宣導認識失智症，提醒民眾早期早期治療的重要性。

失智症 語言 馬偕醫院

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