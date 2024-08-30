第11號颱風「摩羯」恐下周生成 不排除侵襲台灣

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署地面天氣圖。圖／擷自氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」
中央氣象署地面天氣圖。圖／擷自氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」

今天凌晨到上午中南部有零星短暫陣雨機會，午後各地山區、局部近山平地有熱對流雷陣雨影響，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今發文指出，類似的夏季型天氣有機會延續到下周一，目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇未來可能發展增強，有機會成為今年第11號颱風「摩羯」，可能從較遠的海面通過，也有侵襲台灣的機會。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，類似的夏季型天氣有機會延續到下周一，往後的不確定性就會提高，主要是目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇未來可能發展增強，有機會成為今年第11號颱風「摩羯」，移動路徑可能先往北後再往西到西北方向移動，可能通過台灣周邊，但通過的位置在目前的預報中還有非常大的分歧，可能從較遠的海面通過，也有侵襲台灣的機會。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，未來這幾天到周末台灣附近的大氣環境較複雜多變，今天仍以偏南風環境為主，凌晨到上午時段中南部有零星短暫陣雨機會，午後各地山區、局部近山平地有熱對流雷陣雨影響，仍要留意有局部大雷雨。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前的預報趨勢降雨熱區較偏向山區附近，但考量不確定性，西半部地區都要留意下午時段的天氣變化；還沒下雨時氣溫依然偏高，各地高溫普遍可達33至34度，在局部內陸通風比較差的區域，像是大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度的極端高溫發生機會。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，周六、日環境風向會轉以偏北到東北風為主，整體水氣有減少趨勢，北部平地天氣轉穩定，但山區還是有零星短暫陣雨機會，中南部地區相對較不穩定，早晚時段仍然有局部短暫陣雨機會，午後則是局部熱對流雷陣雨，降雨熱區同樣較偏山區附近，但南部平地也有受影響機會。

風險 高溫

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