硬派潮味藏不住！嘻哈男神瘦子「突認新歡」背後關鍵曝光

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實力派創作歌手瘦子E.SO，時尚男子漢形象，不只是許多人心目中的「新世代饒舌第一帥」，獨特潮味、鮮明的個性，更是圈粉無數。從瘦子的最新動態可以看見，近期他身邊出現了「新歡」，就是風靡威士忌界的話題新酒款「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌 台灣限定版」。

瘦子近期的「新歡」，是威士忌界話題新酒款「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌 台灣限定版」。 圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾經營餐酒館的瘦子，認為品酒、小酌是自己生活的一部分，平時和朋友相聚，或獨自創作時，威士忌是他的最佳良伴。喜歡嘗試新東西的他，不會固守於某種特定的酒，每一種威士忌的風味他都會想要嘗試看看，他認為，「做音樂需要很多養分、很多刺激，才能發展出新的靈感。」

這次接下「歐肯14年豐馥紫雪莉威士忌」代言人的重任，瘦子大方承認，「歐肯是我新的癮！」他認為「歐肯 14年豐馥紫雪莉桶」 將威士忌與台灣人喜愛的雪莉桶風味結合，精彩創造出「龍眼花蜜」、「蜜香紅茶」、「冬瓜黑糖」等熟悉又驚喜的果香味，不只讓人一試難忘，而且非常適合搭配鹽酥雞、滷大腸、熱炒等台灣小吃，「一口歐肯，一口滷大腸，就是精彩的夜晚！」

「歐肯14年豐馥紫雪莉威士忌」的柔順口感、豐潤果香，也讓瘦子想起他的創作曲—《我的癮》，當初寫這首歌時，將菸比喻為女人，描述對菸的沉溺心情，而現在他和歐肯的關係也像是這樣，「來來回回、念念不忘，我的癮，就像愛情！」

瘦子大方承認「歐肯14年豐馥紫雪莉威士忌」是他新的癮，讓他念念不忘。 圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瘦子認為現階段的自己，正邁向成熟、更知道自己要的是什麼，「歐肯14年豐馥紫雪莉威士忌」品飲起來很有層次，讓人印象深刻，和他的創作精神非常契合，他也希望自己的音樂能有不同層次，傳達不同的訊息，讓人聽完印象深刻，隔天晚上還會想把它點開來再聽一遍。

三得利全球烈酒公司表示，之所以相中瘦子擔任品牌代言人，主要有三個原因：第一個原因是因為瘦子囊獲國內外許多音樂大獎，專業表現非常卓越，這一點和品牌「幹大事」、每年都有雙位數成長的精神不謀而合。其次，瘦子不斷走出舒適圈，勇於突破，如同歐肯持續創新，為台灣市場量身打造出新的風味。

而最後也是最重要的原因，就是「帥！」瘦子看起來很帥氣，其實付出了非常多的努力，就像歐肯純淬、細緻、優雅的酒體，來自全蘇格蘭酒廠現存唯一的「3次蒸餾」古老製酒工藝，有別於多數蘇格蘭酒廠只做二次蒸餾 ，使用3次蒸餾工法製酒 ，是歐肯200年來一貫的堅持，造就無與倫比的迷人風味。

三得利全球烈酒公司認為瘦子專業、卓越的表現，與歐肯品牌精神不謀而合。 圖／三得利全球烈酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

正所謂「獨樂樂不如眾樂樂」，為了讓粉絲能夠親身體驗歐肯14年紫雪莉的豐馥風味，同時迎接瘦子37歲生日，歐肯與瘦子E.SO將於9月26日在NUZONE舉辦「瘦紫雪莉 歐肯派對」，獻唱經典作品並與粉絲近距離互動。瘦粉們只要購買「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽威士忌」，掃描瓶身貼紙上的QRcode並完成集點登錄，即可獲得派對參加資格，限量400位，好酒配好音樂，帶領所有威士忌愛好者一起徜徉在歐肯紫雪莉浪潮！

前往活動：https://maac.io/2Lc2Z

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