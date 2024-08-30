雙北等11縣市高溫上看36度 各地午後易短暫雷陣雨
中央氣象署預報，今天雙北等11縣市高溫上看攝氏36度，午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，並可能有局部大雨。
氣象署預報，各地高溫普遍在32到35度，其中大台北、花蓮、台東及中南部多數縣市有局部36度以上高溫的機率，沒下雨時感受悶熱。
氣象署發布11縣市高溫燈號資訊，中午前後台中市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、台南市為黃色燈號，氣溫也可能達36度。
氣象署說，午後天氣仍不穩定，各地山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨的機率。
氣象署提醒，基隆北海岸、東北部、東部及馬祖沿海有長浪發生的機率；夜晚、清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言