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雙北等11縣市高溫上看36度 各地午後易短暫雷陣雨

中央社／ 台北30日電

中央氣象署預報，今天雙北等11縣市高溫上看攝氏36度，午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，並可能有局部大雨。

氣象署預報，各地高溫普遍在32到35度，其中大台北、花蓮、台東及中南部多數縣市有局部36度以上高溫的機率，沒下雨時感受悶熱。

氣象署發布11縣市高溫燈號資訊，中午前後台中市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、台南市為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

氣象署說，午後天氣仍不穩定，各地山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨的機率。

氣象署提醒，基隆北海岸、東北部、東部及馬祖沿海有長浪發生的機率；夜晚、清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象署 馬祖 高溫

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