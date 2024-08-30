雙北等11縣市高溫上看36度 各地午後易短暫雷陣雨

台灣從南到北擁有不計其數的登山步道，有經典熱門路線，也有隱藏版祕境。而隨著超高齡社會的到來，愈來愈多人挑選出遊時會將無障礙設施視為首要考量，選擇步道時也會在乎路面是否平整、行動不便者或輪椅可否通行、沿途是否有設置廁所等等。以下就來看看民眾推薦的20條步道路線，以及專家分享該如何為親友規畫一趟安心愉快的無障礙行程，讓每個人都能親近山林、享受大自然洗禮。

2024-08-30 07:30