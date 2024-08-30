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今飆37度留意午後大雷雨 下周又有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今、明天盛行西南及偏南風，仍偏熱，與陸風輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片
今、明天盛行西南及偏南風，仍偏熱，與陸風輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中南部有零星降雨，氣溫仍偏熱，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。輕颱「珊珊」因導引氣流弱、路徑仍多變，今起3天日本九州、四國或本州仍應注意，下周菲律賓東方海面則另有熱帶擾動發展。

吳德榮指出，今晨中南部有零星降雨，截至清晨4點43分各地區平地最低氣溫約在22至24度，北部（基隆七堵區）24.0度、中部（南投中寮鄉）23.4度、南部（屏東獅子鄉）24.3度、東部（花蓮壽豐鄉）22.2度。今天各地區氣溫為北部24至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部22至37度。

他表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明天盛行西南及偏南風，仍偏熱，與陸風輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，下周日至周二天氣偏熱，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展。下周三、周四氣溫微降、仍偏熱，水氣增多，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後局部雷陣雨範圍擴大，有局部性大雷雨發生的機率。

另外，吳德榮指出，根據中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，今天凌晨2點輕颱「珊珊」轉向偏東，因導引氣流弱、路徑仍多變，不確定性也大，因地形破壞強度持續減弱，威脅減小、但仍持續中。今起3天若有日本九州、四國或本州等地的行程，仍應注意。

吳德榮表示，各國對「珊珊」的預報路徑雖不一致，但都不採信美國模式（GFS）「回馬槍」侵台的模擬，下周菲律賓東方海面另有熱帶擾動發展，反而更值得關注。

吳德榮 大雷雨 氣溫

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