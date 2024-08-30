外交部捐贈故宮文物 來自蔣中正元配姪子軍購貪汙贓款

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
外交部捐贈給故宮的「明萬曆青花群仙圖長頸瓶」，來源標註「章止戈案」，跟1950年代的毛邦初軍購貪汙醜聞有關。圖／故宮提供
外交部捐贈給故宮的「明萬曆青花群仙圖長頸瓶」，來源標註「章止戈案」，跟1950年代的毛邦初軍購貪汙醜聞有關。圖／故宮提供

國立故宮博物院昨舉行「外交部文物捐贈儀式」外交部長林佳龍代表捐贈故宮12件文物，故宮院長蕭宗煌代表受贈。這12件文物中，有4件銅器與3件瓷器的來源標註「章止戈案」。章止戈是誰？他是前空軍副司令毛邦初在美國委託的骨董商，毛邦初則牽扯到1950年代轟動台美的軍購貪汙醜聞。1957年從從紐約千里迢迢送回台灣、檔案列為「章止戈案」的35箱骨董文物，包含故宮典藏的這7件珍貴古物，推測都是毛邦初挪用軍購公款買來的「贓物」。

1950年，美國紐約時報、華盛頓郵報接二連三刊登國民政府軍購內幕。指控中華民國駐美軍購人員在舊金山購買300萬加侖航空汽油，低價高報中飽私囊10萬美元，並匿藏鉅額外匯。軍購案如雪球愈滾愈大，時任參謀總長兼空軍司令的周至柔，與時任空軍副司令、被老蔣總統派遣赴美擔任駐美空軍主任的毛邦初牽涉其中，互相指控。經調查毛邦初貪汙公款，政府不惜越洋打官司，毛邦初捲款逃至墨西哥。官司打贏後，毛在美國的資產被追回，包括寄存在中國銀行紐約分行的100箱骨董。

毛邦初和蔣中正的關係也令人霧裡看花。毛邦初和蔣中正都是浙江奉化人，據說還是蔣中正元配毛福梅的同宗姪子，蔣中正當成心腹重用，還把他派到美國採購戰機汽油和戰機。但毛邦初貪汙公款鬧上法院後，為了脫罪，毛邦初竟指蔣介石並非正式總統。

也有一說認為毛邦初當年手握的國家鉅款，真正功能不是買軍機或機油，而是資助美國共和黨議員選舉，換取他們為台灣說話，但毛卻將這筆秘密款項中飽私囊。

這100箱骨董的資料檔案寫上「章止戈案」，章止戈當時受毛邦初委託在美國收購流散於海外的中國文物。故宮器物處副研究員張莅表示，她查國史館檔案，發現這100箱文物中有65箱留在美國，當成外交禮物或用於雙橡園的布置。有35箱於1957年運至台灣交給外交部。外交部長葉公超曾找來專家鑑定，發現這批古物有仿品假貨、也有珍貴文物。隨經營外交關係所需，這批文物先後致贈給菲律賓總董馬可仕、智利共和國總統傅萊義、墨西哥總統狄亞斯、希臘大公主婚禮、日皇次子婚禮等；亦有經鑑定後轉交史博館與故宮典藏的珍品。

1979年，故宮派古物專家到外交部挑選「寄存」故宮的文物，九件中有七件來自「章止戈案」。張莅表示，從今日的眼光來看，這位前輩的眼光相當精準，挑的都是真品與珍品，且可彌補故宮收藏的不足。

外交部捐贈給故宮的「漢銅鎏金銀洗 」，來源標註「章止戈案」，跟1950年代的毛邦初軍購貪汙醜聞有關。圖／故宮提供
外交部捐贈給故宮的「漢銅鎏金銀洗 」，來源標註「章止戈案」，跟1950年代的毛邦初軍購貪汙醜聞有關。圖／故宮提供
外交部捐贈給故宮的「商晚期獸面紋尊」，來源標註「章止戈案」，跟1950年代的毛邦初軍購貪汙醜聞有關。圖／故宮提供
外交部捐贈給故宮的「商晚期獸面紋尊」，來源標註「章止戈案」，跟1950年代的毛邦初軍購貪汙醜聞有關。圖／故宮提供

國立故宮博物院 文物 美國

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