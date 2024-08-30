婦癌飲食 建議中性溫和食材好吸收
乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等婦癌，在中醫體質表現常見血瘀、肝氣鬱、月經異常和出血點滴不止等現象，中醫如何調理體質，輔助減輕治療副作用？醫師建議，飲食以植物性為主、避免食用含荷爾蒙製劑食品、限制高脂肪食物攝取、少吃煙燻或燒烤食物、控制精緻糖攝取，更應保持規律的運動習慣。
林口長庚醫院中醫部主任黃澤宏表示，乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等與雌激素、黃體素等女性荷爾蒙有關，環境荷爾蒙如塑化劑、雙酚A等透過食物進入人體，會干擾內分泌系統，增加婦癌風險，市售漢方草本中藥飲內中藥劑量未知，建議應由中醫師診療開立藥方，以符合病患個別的體質。
台北市立聯合醫院忠孝院區血腫科主任簡采汝說，沒有生產經驗的人罹患乳癌、子宮內膜癌機率較高，子宮內膜癌好發於40至60歲，近年有年輕化趨勢，須警覺初始症狀，針對高危險群病人如服用抗癌藥物Tamoxifen者，定期接受經陰道超音波檢查子宮內膜厚度，當內膜增厚併有不正常陰道出血時，建議進行子宮內膜切片或刮搔手術，以排除子宮內膜癌可能性。
林口長庚醫院中醫婦科主治醫師柯皓庭表示，中醫在乳癌治療有5階段，包含「手術前後」促進傷口癒合、體力恢復；「化療期間」緩解副作用；「放療期間」緩解咽喉、咳嗽與皮膚等不適；「抗荷爾蒙治療」緩解潮紅、盜汗、失眠等類更年期症狀，以及降低腫瘤復發或轉移機率。
黃澤宏指出，婦癌患者飲食要選擇中性溫和好吸收的食材，例如番石榴、蘋果、葡萄、櫻桃、桑椹、空心菜、菠菜、胡蘿蔔、茼蒿、花椰菜、雞肉、魚肉、豬肉、排骨、雞蛋、豆漿和白米飯等，柳橙和木瓜則視個人狀況酌量攝取。
中醫輔助治療要定期追蹤肝功能，謹慎使用人參、當歸等類雌激素中藥。黃澤宏說，常見補品藥膳可能非常燥熱，如麻油雞、薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐、當歸、黃耆、人參、十全大補湯、四物湯等，要特別留意。
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