老媽看病遇金光黨 首飾變成麵條

資訊科技日新月異，雖促進經濟繁榮，帶給人們生活便利，但普及化的電話與社群網路，卻變成詐騙集團犯案的工具，且手法不斷翻新。事實上，詐騙集團早就存在，只是組織沒那麼龐大，手段沒那麼細膩而已，20多年前，媽媽還在世時，就曾被詐騙。

沒讀什麼書的媽媽，不只顧好家務，農務也樣樣能做，就連駕駛牛車及犁田，都難不倒她。由於媽媽古道熱腸，樂於助人，和善對待鄰居及親友，成為人人誇讚的模範婦女。或許因為工作過於操勞，媽媽身體不復以往強健，大小毛病接踵而至。

當年獨居的媽媽，有一天搭早班車到街上看病，有位中年人藉故閒話家常，接著灌迷湯，然後使出騙術，訛稱家人急需用錢，雖有一包黃金首飾，但銀樓尚未開店，懇求媽媽幫忙，媽媽不疑有他，被騙偕同到農會領了數萬元，沒想到，回家打開一看，原來的首飾竟然變成麵條。

受騙的媽媽不但沒有掩飾自己的疏忽，反而將整個被騙的過程，毫不保留向鄰居及親友訴說，提醒大家注意，尤應防範陌生人不法施詐騙財，大家非但沒有譏笑，反而更加感謝媽媽的寶貴經驗。

現今詐騙手法五花八門，若知有新騙術，不管有沒有被騙，都應該與親友互通訊息，提醒不要被騙。只要提升大家對詐騙集團的警覺性及敏感度，必能大幅降低憾事發生。