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交通部將修法 侵入捷運軌道 最高罰100萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
高雄輕軌頻傳入侵軌道路線事故。圖／讀者提供
高雄輕軌頻傳入侵軌道路線事故。圖／讀者提供

高雄輕軌頻傳入侵軌道路線事故，交通部昨預告修正「大眾捷運法」，未來民眾或車輛入侵捷運路線、橋梁、隧道及場站非公眾通行範圍，及在捷運軌道上堆疊放置或拋擲物品妨礙行車安全，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

交通部路政及道安司表示，捷運大多為獨立路權，但高雄輕軌等輕軌系統多採非完全獨立專用路權，常有行人或車輛闖入，因此修正草案提高裁罰金額，未來闖入捷運路線相關場域，裁罰金額將從1500元至7500元，提高至1萬至100萬元。

修正草案另規定，大眾捷運系統營運機構除一般和重大行車事故，遇異常事件也須按月彙報，並應訂定應變計畫，由地方主管機關查核；也應與地方政府建立災害防救工作聯繫平台，並定期召開聯繫會議，且須保存行車運轉、列車監控及維修保養等紀錄，否則可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。草案將預告60天，收集各界意見後完成法制作業後將可公告上路時程。

捷運 路權 高雄輕軌

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