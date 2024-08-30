我的經驗─名醫與疾病的對話／徐上富同理病患 努力精進醫術

小時候總是會深夜喘咳，大約10歲左右，被診斷是「氣喘」所致，從此邁向這一生尋求與氣喘共存之路。小時候對於吃藥，總會莫名的恐懼，但媽媽不忍我長期飽受氣喘之苦，在小學三年級時，拿著一罐標示著有「冬蟲夏草」的藥方，要我吃下去，並強調「這很貴，一定要吃完」，吃了快5年的強身帖子，迷迷糊糊的，也不曉得有沒有用。

醫學系畢業 才乖乖吸藥

不過，氣喘兒除了需要強健的體魄，還需要定期服藥。在小學五到六年級時，某次深夜又突然咳了起來，這次咳得昏天暗地，家中已經沒有氣喘藥可以吃了，家人緊急將我送急診，躺在急診室內沒有太多的印象，只記得吸了急性支氣管擴張劑後，就被帶回家，我沒有太大的感覺，卻嚇到爸媽了。

那次之後，開始定期使用吸入性類固醇，卻是有一搭沒一搭地用藥，反正胸悶喘不過氣，最多是一到兩個小時不舒服，「忍」一下就過了。直到醫學系畢業，才徹底搞清楚「氣喘」是種慢性病，不好好治療對身體的影響大。臨床實習時，前輩介紹肺功能是用「減法」運作，不是開始用藥肺功能就能滿血回歸，「肺傷是不可逆的」，從此乖乖吸藥。

呼吸練習 縮短氣喘時間

開始穩定吸藥後，氣喘偶會發作，但以前是胸悶喘不過氣維持數小時，現在一小時之內就會緩解，發作頻率也大幅下降，以前一周會發作一次，現在兩周左右才會有一次不適，而且後續靠著「呼吸練習」，讓緩解時間縮短到半小時內就能改善。

氣喘發作時，患者容易因為呼吸不順，反而更用力、更快速地呼吸，往往會吐出太多二氧化碳，造成過度換氣，初期患者會感受到嘴麻，接著胸悶胸痛，嚴重者會眼前一片黑、腿軟暈厥。電影中常演出過度換氣時，患者拿著一個紙袋吸吐，並不建議這樣做，正確作法是氣喘發作時，調節呼吸，做能讓身心放鬆的「呼吸練習」。

氣喘發作時的呼吸調節，因涉及身體最重要的氧氣，一定要由專業人員帶領，由醫師或呼吸治療師手把手地教，才能達到呼吸訓練的效果。

成為胸腔科醫師後，因緣際會地踏入了睡眠醫學領域。鼾聲如雷的我，透過睡眠檢查確定罹患了「睡眠呼吸中止症」。導因於從小就有的鼻子過敏，有慢性鼻炎，經常鼻塞，因此長期習慣用口呼吸，不僅造成輕微下巴內縮，下顎與舌頭無力，睡覺時必須張嘴呼吸且舌頭後倒，進而導致睡眠呼吸中止症。

原本沒有太積極治療睡眠呼吸中止症，後來和淺眠易醒的太太交往，她的睡眠品質一直被影響，所以我開始了一連串治療的行動，睡前使用鼻噴劑，並用抗敏的透氣膠帶把嘴巴貼起來，貼法是從人中一直線貼到下巴，也規律地洗鼻子與做口咽肌肉運動，因此鼾聲大幅降低，睡眠呼吸中止症獲得改善。

徐上富手繪過敏兒的黑眼圈，是在眼袋下方四分之一處。圖／徐上富提供

氣喘過敏兒 看面相就知

長期跟氣喘、過敏、睡眠呼吸中止症抗戰，我很能同理氣喘與睡不飽的感受。每次患者進到診間，一提到不舒服的感受，馬上就能對應自己的經驗，尤其是氣喘與過敏兒，一看面相大概就知道。過敏兒的黑眼圈會在眼袋下方四分之一處，多是因為呼吸不順造成鼻周圍血液循環不佳所致，就像我小時候一樣，從面相就能明顯發現是個過敏兒。

自己是醫者也是患者，所以有更多經驗能與患者分享，改善生活品質的小撇步也比較多。因為自身的慢性病，讓我更努力地在醫學之路上精進。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富。圖／徐上富提供

徐上富

現職：台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師

年齡：41歲

學歷：長庚大學醫學士、台北醫學大學臨床醫學研究所博士班（進修中）

專長：咳嗽、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺炎、睡眠呼吸中止症與睡眠障礙

經歷：新光醫院內科住院醫師、胸腔內科總醫師、胸腔內科研究醫師、內科加護病房專責醫師

罹患疾病：氣喘、過敏、睡眠呼吸中止症

治療：定期使用吸入性類固醇、抗組織胺等藥物