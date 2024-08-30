科技魔法 台灣大點亮偏鄉AI夢

台灣大哥大基金會自二○一七年起，每年暑假舉辦「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊，由企業志工組隊前往偏鄉，為當地孩子們舉辦三天的暑期營隊，並於營隊結束後啟動第二階段為期一年的「在地師培計畫」。八年來，「Coding Fun偏鄉玩程式」舉辦廿八場實體營隊、六場線上程式課程，帶領九一三位孩童進入程式學習的領域，成功培育一五一位在地師資，各地自主開課五八四堂。

第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」虛實整合無人機程式教育與生成式ＡＩ課程，透過三天營隊帶領孩子熟悉無人機的移動模式，也學習如何運用「Azure OpenAI」生成圖片。今年最後一場營隊在台中市太平黃竹國小舉辦，共廿二位學生報名參與三天的營隊。

課程第一天，孩子們熟悉無人機構造與移動模式，學習如何編寫基本程式語法，驅動無人機升空。第二天，孩子們在平板上的「Azure OpenAI」人工智慧平台下咒語，將無人機拍攝的照片變成一幅幅奇幻的畫作，忍不住驚呼「ＡＩ魔法太神奇」。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，ＡＩ已經成為生活的一部分，學習程式設計就像是掌握了一把開啟未來大門的鑰匙。台灣大哥大基金會深信孩子應從小培養科技素養，透過連續八年的偏鄉教育程式營隊，讓孩子們接觸最先進的科技知識，成為未來科技的主人。