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失智據點明年取消補助中重度患者

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部長期照顧司長祝健芳表示，失智症綱領3.0已經在規畫，預計明年初跟各部會協調後再對外說明。記者李青縈／攝影
衛福部長期照顧司長祝健芳表示，失智症綱領3.0已經在規畫，預計明年初跟各部會協調後再對外說明。記者李青縈／攝影

衛福部估計，國內失智症患者已逾卅七萬人，為強化收案及資源利用，衛福部長照司長祝健芳表示，明年起，針對失智據點收案臨床失智評估量表（ＣＤＲ）兩分以上，也就是中、重度患者，將取消相關補助，期盼轉日照中心照顧，約八四○人受影響。

台灣失智症協會表示，距離年底已不到半年，衛福部應擬定短期方案，讓中、重度失智者在轉接過渡期持續接受服務，否則服務形同斷鏈。

祝健芳說，依統計，至二○四○年時失智症人口幾乎翻倍，現有失智據點約五百多處，一萬兩千多人使用，其中輕度失智者約占六成，希望在資源快速布建前，讓失智症患者得到服務不被排擠，期盼明年起中、重度失智者都到日照中心，因此不再給予失智據點補助，希望地方政府協助媒合至適合機構。

失智症協會秘書長陳筠靜說，將中、重度失智者轉到日照中心，必須額外負擔費用，經濟弱勢家庭可採專案或申請福利資格，價錢問題並非家屬主要的擔憂，憂心的是，不少人已經看過日照中心，但不是被拒絕收案，就是認為不符合需求。再者，有些失智者已聘請外籍看護，就不符合日照中心補助資格，但這並不代表失智者沒有在日照中心進行認知促進等服務的需求。

失智症協會理事長徐文俊表示，推估國內失智症患者於二○三○年將達五十萬人，二○四○年突破七十萬人。祝健芳說，目前已籌組專家團隊討論「失智症政策綱領三點○」，包含金融防詐等，預計明年初跟各部會協調後再對外公布。

失智症 患者 收案

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