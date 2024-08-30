外交部捐故宮文物…贓物變珍品 7件來自軍購醜聞

外交部昨捐贈故宮十二件文物，其中有四件銅器、三件瓷器的來源標註「章止戈案」。章止戈是前空軍副司令毛邦初在美國委託的骨董商，而毛邦初則牽扯到一九五○年代轟動台美的軍購醜聞。一九五七年從紐約千里迢迢送回台灣的卅五箱文物，包含故宮典藏的這七件珍貴古物，推測都是挪用公款買來的「贓物」。

一九五○年代，美國紐約時報、華盛頓郵報接二連三刊登國民政府軍購內幕。指控中華民國駐美軍購人員在舊金山買三百萬加侖航空汽油，低價高報，中飽私囊十萬美元，並匿藏鉅額外匯。時任參謀總長兼空軍司令周至柔，與時任空軍副司令毛邦初牽涉其中，互相指控。

經調查，毛邦初貪汙公款，政府不惜越洋打官司，毛邦初捲款逃至墨西哥。官司打贏後，毛在美國的資產被追回，包括寄存在中國銀行紐約分行的一百箱骨董。

這一百箱骨董的資料檔案寫上「章止戈案」，章止戈當時受毛邦初委託，在美收購流散於海外的中國文物。故宮器物處副研究員張莅表示，查國史館檔案，發現這一百箱文物中，有六十五箱留在美國，當成外交禮物或用於雙橡園的布置，有卅五箱於一九五七年運至台灣交給外交部。

張莅說，外交部前部長葉公超曾找來專家鑑定，發現這批古物有仿品假貨、也有珍貴文物。這批文物隨經營外交關係所需，先後致贈給菲律賓總統馬可仕、智利共和國總統傅萊義、墨西哥總統狄亞斯、希臘大公主婚禮、日皇次子婚禮等，亦有經鑑定後轉交史博館與故宮典藏的珍品。

一九七九年，故宮派古物專家到外交部挑選「寄存」故宮的文物，九件中有七件來自「章止戈案」。張莅表示，從今日的眼光來看，這位研究員的眼光相當精準，挑的都是真品與珍品，且可彌補故宮收藏的不足。