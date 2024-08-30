青花瓷…外交部贈故宮12文物

國立故宮博物院昨天舉行「外交部文物捐贈儀式」，總計捐贈十二件文物，其中一件「明嘉靖青花嬰戲圖碗」是中華民國駐德國大使館第一百號收藏，見證中華民國與德國建交的歷史。

此次外交部贈予故宮十二件文物，包括商早期獸面紋爵、漢銅鎏金銀洗、明萬曆青花群仙圖長頸瓶、黃君璧「綠野山雲」，及黃君璧、傅狷夫、江兆申、歐豪年、張大千等大師聯合繪製「河岳日星圖」。共計四件銅器、五件瓷器和三幅台灣近代水墨畫。

這批捐贈文物中，大部分來自一九五七年從中國銀行紐約分行運回的卅五箱古物，也有外交部大使館所擁有的文物，其中四件銅器與五件瓷器皆於一九七九年便交給故宮託管典藏。今年二月故宮和外交部取得共識，由「寄存」改為「捐贈」。

其中「明嘉靖青花嬰戲圖碗」碗底貼上標籤「Chinesische Botschaft Berlin, Nr. 100. 1. Aug. 1947（中華民國駐柏林大使館，一百號。一九四七年八月一日）」。外交部於一九一三年在柏林設立中華民國駐德意志聯邦共和國「公使館」，一九三五年升格「大使館」。一九四一年七月一日，納粹德國承認汪精衛政府，重慶國民政府翌日便宣布斷交，十日撤館。

「明嘉靖青花嬰戲圖碗」碗底標籤上的文字，分別有打字與用印的不同。故宮表示，推測此碗是在一九三五年至一九四一年間屬於中華民國駐德意志國柏林大使館，使館撤館後、才用印蓋上「一九四七年八月一日」的紀錄。至於三幅台灣近代水墨畫，都是外交部長年展示於各種空間，包括台北賓館、宴客廳等。

外交部長林佳龍表示，這次捐贈的文物有「說不完的故事」，外交部已同意再捐贈故宮爭取入藏的五幅畫作及四幅書法。故宮院長蕭宗煌則說，感謝外交部的文物捐贈，使文物成為全民資產。