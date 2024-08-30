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追美豬 消基會查600件僅找到2件

聯合報／ 記者陳宛茜賴昀岫／台北報導
消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，其中標示為內含美豬僅找到2件，占本次調查的0.3%。圖／消基會提供
消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，其中標示為內含美豬僅找到2件，占本次調查的0.3%。圖／消基會提供

消基會今年六、七月調查六百件含豬肉成分的相關食品，僅找到兩件標示美豬的食品，占比百分之零點三，和美豬進口量有天壤之別，質疑是否有洗產地的情形，呼籲相關單位應加強查核，並提供消費者主動查詢進口豬肉流向的管道。

對此，食藥署表示，一一○至今年七月，查核豬肉原料原產地標示，共查獲九十七件標示不符規定商品，累計裁罰三二一點六萬元；今年稽查方面，美豬原料原產地標示均符合規定。不過專家認為，政府部門應追清楚豬肉及豬其他可食部位相關流向，畢竟從原料變成加工食品，就很難找到去處。

消基會曾在去年六月發布關於市售二八九件豬肉製品產地的調查，一件美豬都沒有。消基會董事長吳榮達表示，今年的台美貿易談判，美方特別提出豬肉標示問題，指我國對於豬肉的肌肉、脂肪和肝臟中的萊克多巴胺的最大殘留限量規定，較國際食品法典委員會（CODEX）嚴格。要求我國須比照CODEX的作法、將標準降低。消基會擔心如果標準下降，會對台灣食安造成問題，因此決心重啟調查。

依衛福部食藥署豬肉儀表板公布，今年至七月廿六日，自美國進口豬肉及豬其他可食部位共計五二一三點四六公噸，但消基會調查六百件相關食品，僅有一家餐飲業表示有使用美豬，而另一項則是進口的韓國製午餐肉。

消基會副董事長徐則鈺指出，眾多消費者內心都有同樣的困惑，進口的美國產豬肉到底去了哪裡？被誰食用了？是否業者擅自更改產地標示「洗產地」。

吳榮達指出，此次的調查也發現新的問題。從豬肉儀表板發現，已連續兩年未有從義大利進口豬肉的紀錄，今年也未有從瑞典進口豬肉的紀錄，但本次調查中，卻有兩家餐飲業者標示豬肉來源是義大利，一家標示來自瑞典。

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授麥富德表示，豬肉儀表板基本上有點失真，代表相關肉品去處不太清楚，進口量跟實際接觸到的落差太大，這會有點尷尬，呼籲政府部門應追清楚相關流向，畢竟從原料變成加工食品，就很難找到去處。

「食安法應針對肉品流向進一步規範。」麥富德說，基本上要做到雙軌規範，首先自貿易商進行源頭管控才能夠溯源，並知道原料進口後賣給那些業者，此外需靠業者自律正確標示產地。

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