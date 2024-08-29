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巷弄加上歷史 陳普解密文博會熱門最萌吉祥物

中央社／ 台北29日電

暑假伴隨2024台灣文博會即將邁入尾聲，分布於台南各處的文博會吉祥物「巷仔Niau（貓）」也成為民眾最愛打卡地標，創作藝術家陳普分享，台南巷弄與歷史才造就巷仔Niau的誕生。

文博會今年首度移師台南，台南市政府文化局另外在主展區外策畫台南概念展LESSON：D，展出於台南文化景點如321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區及西竹圍之丘文創園區，並邀請陳普設計IP角色，進一步連結至其他台南文化景點。

陳普接受媒體聯訪表示，提到台南文化景點間的關鍵字，他直覺聯想到就是「巷弄」，現今許多台南返鄉青年或是新創文創品牌都選址於巷弄之間，加上他居住於台南的友人、設計師謝欣曄平日便會照顧街貓，這些畫面都深深影響他的發想，於是很早便決定以貓作為IP角色主題。

台南市文化局長謝仕淵聽聞便向陳普提到，中研院台史所博士簡宏逸過去撰有「麒麟尾」貓（尾巴最後一截彎曲）主題文章，內容提及大航海時代下，貿易商船如何在輾轉間為各地帶來「麒麟尾」貓，而原來台灣所見的「麒麟尾」貓，最早可能是源自印尼雅加達當地的麒麟尾貓，因當時荷蘭東印度公司亞洲總部設於該地。

陳普表示，荷蘭過去航行於東南亞各地，一直擁有在商船上養貓的習慣，以防老鼠咬壞貨物，「這個典故就讓貓咪這個主題更有連結性，全世界每一秒都有可能無數貓咪在產生中，但是什麼樣的貓才能與台南有關呢？今年是台南400年，可能藉由航海到來的麒麟尾貓會非常適合。」

因此在貓咪外型上，陳普放入克拉克帆船、老鼠圖樣，呼應麒麟尾貓典故，而為了讓巷仔Niau更具台南特色，也將台南代表性地標「孔廟」造型融入貓的耳朵，讓牠的耳朵看來如廟宇屋簷。陳普笑說，他知道有些民眾是「有貓就給讚」，他也很期盼能藉由巷仔Niau角色，真正讓大家走入台南街頭巷弄中。

值得一提的是，此次台南全美戲院也與文博會合作，藉由手工電影看板職人薛金柱巧手，將巷仔Niau化為手繪看板，也成為傳統技藝與現代文創的新結合。

2024文博會現於台南各地展出至9月1日。

台南 文創 貓咪

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