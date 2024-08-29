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深耕台灣再一步！日立冷氣暖心捐贈 用幸福溫度支援花蓮偏鄉弱勢重建

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣慰問「凱歌園少年中途之家」，透過捐贈日立變頻冷氣改善園內環境，讓學子安心享受幸福溫度，呼吸最好空氣。（中）日立冷氣總經理蔡清海、（右）凱歌園謝立德董事長、（左）凱歌園創辦人張麗英。圖／日立冷氣提供
日立冷氣慰問「凱歌園少年中途之家」，透過捐贈日立變頻冷氣改善園內環境，讓學子安心享受幸福溫度，呼吸最好空氣。（中）日立冷氣總經理蔡清海、（右）凱歌園謝立德董事長、（左）凱歌園創辦人張麗英。圖／日立冷氣提供

日立冷氣深耕台灣計畫邁入第6年，近日前往花蓮秀林鄉的凱歌園少年中途之家，致贈變頻冷暖空調予遭受403大地震與凱米颱風風災的少年，提供更幸福舒適的生活環境。

多年來，日立冷氣秉持「珍愛地球、深耕台灣」的企業願景，積極實踐對台灣的承諾，涵蓋人本教育、文化傳承、體育賽事贊助及慈善公益等多元領域。日立冷氣深耕台灣計畫足跡遍佈台灣各地，包含新竹尖石國中小、屏東青葉國小、旭海小學堂、蘭嶼椰油國小、花蓮太巴塱部落、台東莿桐書屋等地，捐贈的冷氣累計數量亦相當可觀。

日立冷氣特別關注偏鄉弱勢青少年的教育及發展，致力於改善他們的學習與生活環境。今年，日立冷氣來到花蓮秀林鄉，拜訪甫經歷地震與颱風雙重考驗的凱歌園少年中途之家，捐贈具備省電與清淨功能的變頻冷暖空調，期待為這些少年們提供更健全、舒適的成長環境，安心享受最好空氣帶來的幸福感，即便人生經歷重重考驗，依然能擁有熱情築夢的勇氣。也盼望透過此次捐贈活動拋磚引玉、喚醒社會大眾對於花東受災戶處境之共鳴，給予他們更多重視與關懷協助。

在台經營即將步入一甲子，日立冷氣不斷革新研發技術，持續帶給消費者最省電、最高能效的優質冷氣，除了率先榮獲台灣製造MIT微笑標章。更逐年擴大ESG規模，並投入在地化生產、培育台灣專業空調技術人才。

此外，日立冷氣桃園工廠不光是全國規模最大空調製造廠，更同時是空調業界最大太陽能光電場域，1年能創造近1,086萬度的總發電量，可供應3,018戶家庭一整年用電，同時也造就了大量地方就業機會，讓產業人才及空調技術得以代代傳承、在地方持續發光發熱。

擁有連續15年銷售第一的佳績，日立冷氣期許讓國人在「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」之餘，同時善盡企業社會責任：持續走訪、深入偏鄉，致力關懷與協助弱勢群體，用最實質的助力，回饋到社會每一個需要的角落，延續深耕台灣的企業願景、也為下一代打造更共榮永續的美好環境。

由陳趙祥瑞主任代表凱歌園孩子們，回贈手寫裱框海報，感謝日立冷氣對於災後重建與少年發展的暖心協助。（右起）日立冷氣總經理蔡清海、凱歌園陳趙祥瑞主任。圖／日立冷氣提供
由陳趙祥瑞主任代表凱歌園孩子們，回贈手寫裱框海報，感謝日立冷氣對於災後重建與少年發展的暖心協助。（右起）日立冷氣總經理蔡清海、凱歌園陳趙祥瑞主任。圖／日立冷氣提供

冷氣 凱米颱風 花蓮

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